La actriz dialogó con LAM sobre el caso de la integrante de Bandana que conmocionó al mundo de la farándula.

El caso de Lourdes Fernández acaparó los diferentes portales y programas que cubren el espectáculo argentino. La integrante del grupo musical Bandana fue encontrada en el departamento de su expareja y si bien ella expresó que nunca le hizo nada, la Justicia cree que se encuentra en peligro.

En medio de todas las denuncias contra el exnovio de Lourdes, desde LAM fueron a buscar la palabra de Julieta Prandi quien hace algunos meses logró encontrar un poco de paz tras la condena a Claudio Contardi. La actriz fue muy clara con su punto de vista.

"Es muy fuerte, todos los casos de violencia de género son fuertes. No conozco a Lourdes, no conozco su historia y no puedo opinar de la historia en particular. Lo mejor que le puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción", comentó Julieta en el inicio.

Julieta Prandi se refirió al caso de Lourdes Fernández Julieta Prandi habló sobre el caso de Lourdes Fernández y fue contundente Además, agregó: "Saquemos a Lourdes del medio, es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda y es muy probablemente la mayoría o todas están aisladas". También destacó el papel de los familiares de Lourdes en esta tensa situación.