Una famosa mediática recordó cuando Germán Martitegui la hizo llorar: "Las cosas que no salen al aire..."

La reciente información sobre la presunta salida de Eugenia Tobal del popular reality show de cocina ha acaparado la atención mediática. Se especula que la decisión de la actriz estaría directamente relacionada con una hiriente observación que habría emitido el jurado Germán Martitegui durante una de las grabaciones. Hasta el momento, el futuro de la participante es incierto, ya que ella ha optado por un hermético silencio, sin ofrecer declaraciones públicas sobre su supuesta partida o los motivos detrás de ella.

Este enigmático suceso ha provocado que, tanto en los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo como en las plataformas digitales, se desempolven registros de comportamientos pasados del reconocido chef. Martitegui ha cultivado una reputación de inflexible, asumiendo con frecuencia el papel de juez severo, una figura que parece esencial para inyectar dramatismo y atractivo competitivo al certamen. Estas actitudes rigurosas no son inéditas dentro del entorno de MasterChef Celebrity.

La polémica rodea a Germán Martitegui Una de las figuras que ya había experimentado la dureza del jurado fue la modelo Rocío Marengo en la edición de 2020. En un diálogo privado con el periodista Adrián Pallares, que luego se difundió en el programa Intrusos (América TV) este viernes, la exconcursante expresó el profundo malestar que le generaron los incisivos comentarios del chef. La artista fue categórica al confesar: “Nunca nadie me maltrató tanto como él”. Este testimonio resalta la intensidad de las interacciones que ocurren lejos de las cámaras principales.

Rocío Marengo Rocío Marengo relató su amarga experiencia respecto al maltrato que recibió de Germán Martitegui. Foto: Instagram/ @marengorocio. Posterior a su eliminación en aquella temporada, Marengo había compartido reflexiones en el ciclo Implacables (El Nueve), conducido por Susana Roccasalvo. En esa instancia, la mediática manifestó su frustración por la forma en que se editaban los episodios. La modelo lamentó que la audiencia no pudiera presenciar los momentos más ásperos que desencadenaban sus lágrimas, haciendo que su angustia pareciera injustificada en pantalla: “Si a mí me humillan, me hacen llorar y después eso se ve en pantalla, no digo nada. Pero si me humillás y no lo ponés, parece que lloro porque pasa una mosca volando. Eso fue lo que me molestó”.