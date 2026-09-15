El fenómeno Stray Kids hizo historia en Argentina: hits, emoción y un Hipódromo agotado

Después de años de espera, el grupo surcoreano de K-Pop se presentó por primera vez en el país ante un Hipódromo de San Isidro agotado.

Stray Kids se presentó por primera vez en Argentina ante miles de fanáticos en un Hipódromo de San Isidro agotado. El octeto de K-pop surcoreano integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N brindó un espectáculo de primer nivel, desplegando todo su talento, energía y carisma ante miles de fanáticos que hicieron vibrar el estadio.

La agrupación llego por primera vez a Buenos Aires con STRAYCITY, su propio festival, para concretar el esperado encuentro con sus seguidores argentinos. La primera función, realizada el lunes 14 de septiembre, agotó sus entradas por lo que el grupo sumó una segunda presentación para este martes 15 en el mismo escenario.

https://www.instagram.com/mdzol/reel/DdUAmD2jPVe/ STRAYCITY y la previa del debut de Stray Kids Buenos Aires fue una de las pocas ciudades latinoamericanas elegidas, junto a Bogotá y Ciudad de México, para recibir STRAYCITY, el festival creado por Stray Kids junto a JYP Entertainment y Live Nation para su recorrido por Latinoamérica. En ese marco, la edición argentina tuvo una programación con artistas locales e internacionales. K4OS y el DJ y productor Cocho representaron a la escena argentina, mientras que NEXZ, grupo surcoreano-japonés surgido en 2024, completó el line-up previo al show principal.

Desde antes de la apertura de puertas, los alrededores del Hipódromo reunieron a seguidores con banderas, carteles y cantos para recibir al grupo.

Stray Kids hizo historia en Buenos Aires. Gentileza DF De “S-Class” a “God’s Menu”: los hits del primer show Cuando llegó el momento de Stray Kids, “TOPLINE” y “S-Class” marcaron el comienzo del concierto. Los ocho integrantes desplegaron sus coreografías frente a un público que acompañó tanto las letras como los movimientos desde el campo. El repertorio continuó con “MANIAC”, “DOMINO” y “Thunderous”. Otro de los momentos centrales llegó con “God’s Menu”, recibida por un coro que se extendió entre los asistentes.