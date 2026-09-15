Marcela Tinayre reveló qué pasará con la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

La hija de la diva habló en Desayuno Americano sobre la salud de la conductora luego de haber recibido el alta hace pocos días.

Tras recibir el alta médica luego de permanecer varios días internada por un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand continúa con su recuperación en su casa. Marcela Tinayre habló en Desayuno Americano sobre el estado de salud de su mamá y llevó tranquilidad.

"Mirtha está muy bien, sigue recuperándose. Su debilidad son los bronquios y de la bronquitis lo que más le molesta es la tos, pero ya está curada", contó la hija de la diva.

Esto fue lo que contó Marcela Tinayre en Desayuno Americano sobre Mirtha Legrand "Los dos últimos eventos a los que fue de noche me pidió que la acompañe y yo le dije que no por el frío, y ella fue igual. Muchas veces le dijimos que no saliera, pero mi mamá es indomable", aseguró Marcela.

Ahora, con el alta médica, la presentadora continuará el proceso de recuperación en su hogar. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para su regreso a la televisión, ya que la prioridad es que pueda recuperarse por completo antes de retomar sus compromisos laborales. En ese sentido, la hija de Mirtha fue cautelosa al hablar sobre el regreso de su mamá a su programa y consideró que todavía "es muy pronto" para pensar en una vuelta a las grabaciones.

Marcela Tinayre contó en Desayuno Americano cómo se encuentra su madre. Archivo MDZ Por otro lado, Tinayre aclaró que no recibió una propuesta para ocupar el lugar de Mirtha durante su ausencia y explicó que existe un acuerdo específico entre la conductora y su nieta Juana Viale para reemplazarse mutuamente.