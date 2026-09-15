Un periodista reveló el momento más vergonzoso que sufrió con un actor internacional: "Huevo caído"

Nicolás Peralta sorprendió al recordar una insólita situación que vivió con un famoso en Carlos Paz. El periodista contó que el protagonista atravesaba uno de los momentos de mayor exposición de su carrera y que, durante una sesión para una revista, ocurrió un inesperado accidente que lo dejó completamente expuesto.

El recuerdo surgió durante una charla en Ángel Responde, el programa de Bondi Live. "Me desbloqueaste un recuerdo con un famoso que le vi un testículo caído", contó el periodista ante la sorpresa de los presentes. "Fue muy incómoda la situación", reconoció el panelista antes de comenzar a reconstruir lo sucedido.

Esto fue lo que contó Nicolás Peralta en Ángel Responde "Estábamos en Carlos Paz. Era el personaje del momento, había estado en el Bailando, había sido consagratorio, todo el mundo hablaba de él. Terminando febrero me dio una producción de fotos para la Revista Pronto. El tipo de no querer hacer nada pasó a proponerme haces una producción en traje de baño", relató Peralta.

El comunicador explicó que el encuentro comenzó con una entrevista y que el famoso se mostró dispuesto a hablar sobre distintos aspectos de su vida. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el momento de realizar las fotografías junto a la pileta del hotel.

"Nos recibe, era como una sunguita que le ajustaba. Él baja con una bata todo envuelto. Hacemos la entrevista cara a cara, charlamos, se confiesa, fue la tapa de Pronto. Y cuando vamos a hacer la foto y se quita la bata y se para al lado de la pileta en el hotel de Carlos Paz, dice 'toma, toma toma'. Y yo lo miro y tenía un huevo afuera, un huevo caído al costado y el fotógrafo no se daba cuenta y empezó a sacarle fotos", recordó el periodista.