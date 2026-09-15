Una famosa quedó en el ojo de la tormenta tras la grave denuncia de su exempleada: "Le faltó limpiarle el cu..."

Una mujer denunció a una figura de la televisión por las condiciones de trabajo en las que la tuvo a ella y su madre.

Una famosa empresaria quedó envuelta en una fuerte polémica después de que una exempleada expusiera públicamente las condiciones en las que, según aseguró, trabajó durante varios años. La joven denunció que fue despedida sin recibir una indemnización y que permaneció sin registrar durante todo el tiempo que estuvo empleada. Se trata de Marixa Balli.

La denuncia tomó estado público en Sálvese Quien Pueda, luego de que Yanina Latorre contara que recibió el relato de la joven a través de las redes sociales y decidiera darle espacio en el programa. La mujer, identificada como Celeste Rodríguez, aseguró que trabajó durante cinco años en distintos locales de calzado de la empresaria.

Esto fue lo que dijo Celeste Rodríguez en Sálvese Quien Pueda sobre Marixa Balli Según contó Latorre al presentar el caso, Rodríguez se comunicó con ella para denunciar que Balli la había despedido y que no le había pagado la indemnización que, de acuerdo con su reclamo, le correspondía. "Me echó por una llamada telefónica, siempre me tuvo en negro. Cuando era mi último día de trabajo le pregunté si me correspondía algo por estos años y ella me dijo que no. No me correspondía nada de nada porque trabajé en negro, busqué una abogada y en la audiencia que tuvimos donde veíamos y llegábamos a un arreglo, no se arregló nada porque me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo", fue el mensaje que leyó la conductora al aire.

Además la denuncia incluyó además a la madre de Celeste, quien habría trabajado durante más de diez años para Balli y habría sido despedida hace poco. "Ahora echó a mi mamá, que es mucho peor, también trabajó con ella pero doce años, le faltó limpiarle el culo, con eso te digo todo. A ella también le iba a dar su sueldo y aparte tres millones, no olvidemos que trabajó doce años", expresó la joven en el mensaje que le envió a la periodista.

Celeste Rodríguez, exempleada de sus locales, acusó a la empresaria de despidos informales y falta de pago de indemnizaciones. Foto: captura pantalla América Tv. En el programa, Rodríguez contó además cómo fue su recorrido por los distintos negocios de la bailarina. "Yo empecé con mi mamá en el local de La Salada, después de un día para otro me llamó cuando abrió en La Gran Dulce que trabajaba de lunes a lunes sin franco, 10 y 11 horas los findes y después también de un día para otro cerró en La Dulce y me fui a trabajar en el local de Flores", contó Celeste.