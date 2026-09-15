Una famosa quedó en el ojo de la tormenta tras la grave denuncia de su exempleada: "Le faltó limpiarle el cu..."
Una mujer denunció a una figura de la televisión por las condiciones de trabajo en las que la tuvo a ella y su madre.
Una famosa empresaria quedó envuelta en una fuerte polémica después de que una exempleada expusiera públicamente las condiciones en las que, según aseguró, trabajó durante varios años. La joven denunció que fue despedida sin recibir una indemnización y que permaneció sin registrar durante todo el tiempo que estuvo empleada. Se trata de Marixa Balli.
La denuncia tomó estado público en Sálvese Quien Pueda, luego de que Yanina Latorre contara que recibió el relato de la joven a través de las redes sociales y decidiera darle espacio en el programa. La mujer, identificada como Celeste Rodríguez, aseguró que trabajó durante cinco años en distintos locales de calzado de la empresaria.
Esto fue lo que dijo Celeste Rodríguez en Sálvese Quien Pueda sobre Marixa Balli
Según contó Latorre al presentar el caso, Rodríguez se comunicó con ella para denunciar que Balli la había despedido y que no le había pagado la indemnización que, de acuerdo con su reclamo, le correspondía. "Me echó por una llamada telefónica, siempre me tuvo en negro. Cuando era mi último día de trabajo le pregunté si me correspondía algo por estos años y ella me dijo que no. No me correspondía nada de nada porque trabajé en negro, busqué una abogada y en la audiencia que tuvimos donde veíamos y llegábamos a un arreglo, no se arregló nada porque me quería dar tres millones de pesos por cinco años de trabajo", fue el mensaje que leyó la conductora al aire.
Además la denuncia incluyó además a la madre de Celeste, quien habría trabajado durante más de diez años para Balli y habría sido despedida hace poco. "Ahora echó a mi mamá, que es mucho peor, también trabajó con ella pero doce años, le faltó limpiarle el culo, con eso te digo todo. A ella también le iba a dar su sueldo y aparte tres millones, no olvidemos que trabajó doce años", expresó la joven en el mensaje que le envió a la periodista.
En el programa, Rodríguez contó además cómo fue su recorrido por los distintos negocios de la bailarina. "Yo empecé con mi mamá en el local de La Salada, después de un día para otro me llamó cuando abrió en La Gran Dulce que trabajaba de lunes a lunes sin franco, 10 y 11 horas los findes y después también de un día para otro cerró en La Dulce y me fui a trabajar en el local de Flores", contó Celeste.
"Cuando decide cerrar el local de Flores me echa por llamada y me dice: 'Cele, voy a cerrar los locales, voy a abrir otro, pero va a ir solo tu mamá y tu hermana'", recordó la joven. La mujer aseguró que luego consultó por una posible indemnización y que la respuesta fue que no le correspondía ningún pago porque había trabajado sin estar registrada.
La exempleada relató que volvieron a intentar llegar a un acuerdo, aunque tampoco pudieron resolver el conflicto. "Y ya tuvimos las audiencias donde no llegamos a un arreglo porque me quiso dar 3 millones de pesos que con eso no hago nada", afirmó Celeste Rodríguez. Además, contó que Marixa Balli posteriormente le propuso encontrarse en un bar de Villa Crespo para intentar solucionar la situación, pero que ella rechazó el lugar por la distancia y, desde entonces, no volvió a recibir respuesta.