Sandra Borghi contó la verdad detrás de su alejamiento de la televisión: "No me bancaba más que..."

Sandra Borghi se alejó de la televisión después de 25 años en Eltrece y 30 de trayectoria periodística. Tras despedirse de Mediodía Noticias en diciembre de 2025, la periodista decidió poner el foco en otros proyectos y recientemente contó qué la llevó a tomar la decisión de dejar, al menos por un tiempo, la pantalla chica.

En una entrevista con Fernanda Iglesias para el programa Fernanda al hueso, la comunciadora explicó que su salida no significó renunciar a todo lo que había construido durante su carrera. "Yo me voy con todo puesto, no es que renuncio a lo que hice hasta acá, me lo llevo puesto. Pegás un salto con toda la experiencia y el recorrido, y eso hace que puedas redireccionar tu vida", expresó la locutora.

Esto fue lo que dijo Sandra Borghi en Fernanda al hueso "No le dije que no a la tele o los medios, disfruto del micrófono, la cámara me hace bien, pero en esta etapa de mi vida necesitaba poner foco", dejó en claro Borghi.

"Necesitaba encontrar una transformación, un salto cualitativo, una disposición de mi vida. No me bancaba más que a tal hora me pase a buscar el remís y tenga que cortar mi vida para ir al canal a trabajar, no podía decidir sobre mis tiempos y mi vida", se sinceró la periodista.

La periodista se sinceró sobre el desgaste que sufría por la rutina diaria y cómo encaró su nuevo proyecto personal. Foto: Instagram/ @sandraborghiok. Sandra también relacionó este cambio con su vida personal y con su relación con Pablo. "Esto me pasó después de 25 años en Canal 13 y 30 de carrera. Y me puse en pareja con Pablo, quien me mostró otra realidad: otra conciencia del bienestar, de la felicidad, y otra realidad del paso del tiempo. Me subí a la vida que él me proponía, mucho más vertiginosa en un montón de aspectos", reconoció la comunicadora.