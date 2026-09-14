El sugerente posteo de Luck Ra tras la foto viral de La Joaqui y Tiago PZK juntos

Luck Ra compartió un video en sus redes sociales que fue tomado como una indirecta a La Joaqui por los diferentes usuarios.

Majo Martino reveló en Puro Show la sospecha que tendría Luck Ra sobre el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK.

Luego de la separación con Luck Ra, comenzó a surgir un fuerte rumor de romance entre La Joaqui y Tiago PZK. De hecho, fue el cantante cordobés quien inició todo con un posteo en sus redes sociales diciendo que la artista estaba saliendo con un examigo de él y, por supuesto, que esto llamó la atención.

"Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande, nunca la engañé. Fue la mujer más importante de mi vida, respeto su presente y me duele mucho que me siga vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo", fue la publicación que realizó Luck Ra. Ella le contestó fuertemente diciendo que había cosas que decidió callar y lo cuestionó por revelar su nuevo vínculo.

En medio de todo esto, la madre del recordado cantante El Noba compartió el fin de semana fotos de La Joaqui y Tiago PZK en su casa. Esto no hizo más que hacer crecer el rumor de romance y Luck Ra compartió un sugerente posteo que se viralizó en las redes sociales.

El posteo de Luck Ra tras la foto viral de La Joaqui con Tiago PZK "Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo", escribió mientras se grababa cantando su kit "Hola Perdida". Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios y diversas opiniones.