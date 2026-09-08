Una empresaria reveló cómo fue el polémico viaje de Luck Ra en Ibiza: "Estuviste con un pibe"

Tras la ruptura con La Joaqui, las redes estallaron con el feroz descargo de la mujer que organizó los encuentros del artista con las prostitutas.

La separación entre Luck Ra y La Joaqui sigue dando detalles. En las últimas horas, una tercera figura entró en escena para dinamitar por completo la imagen del cantante cordobés. Se trata de "Coty" Moyano, quien se hace llamar "empresaria de eventos de lujo", y mediante Instagram lanzó acusaciones sobre el comportamiento del artista durante su estadía en Ibiza.

El descargo público En las últimas horas, durante SQP (América TV), salieron a la luz las capturas del fuerte mensaje que Moyano disparó en sus redes. Apuntando directamente contra los supuestos intentos del músico por salir ileso tras la ruptura, la empresaria no tuvo ningún filtro.

"¿Qué chiste que son los hombres? Querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo solo porque intentas limpiar tu imagen y lo más caradura de todo es que sabés bien que tenés el culo sucio", arrancó escribiendo en su cuenta.

Pero la verdadera bomba llegó segundos después, cuando decidió exponer las presuntas infidelidades de Luck Ra en la isla española. Sin guardarse nada, lanzó la frase más fuerte de todo su descargo para dejarlo en evidencia: "Porque no solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera. Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerrá la boca".

Otros detalles filtrados La historia de "Coty" Moyano. IG @moyaanocoty Por si la exposición pública no fuera suficiente, el escándalo subió de nivel con la revelación de chats y detalles. Según los mensajes filtrados que se leyeron al aire, el paso de Luck Ra por Ibiza habría estado cargado de episodios muy específicos que complican su versión de los hechos.