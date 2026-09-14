Moria Casán reveló cómo es su intimidad con Pato Galmarini y dejó a todos en shock

Fiel a su estilo, la diva habló sin pelos en la lengua sobre su vida íntima con quien es su pareja hace cinco años.

Moria Casán habló sin rodeos sobre su relación con Pato Galmarini y contó los secretos de su intimidad a los 80 años.

Moria Casán habló sobre su relación con Pato Galmarini y se refirió sin filtros a la intimidad que mantiene con el político, con quien está en pareja desde hace cinco años. A los 80 años, la actriz explicó que su manera de vivir la sexualidad cambió y contó qué lugar ocupa actualmente el sexo en el vínculo.

Las declaraciones de "la One" se conocieron después de que el exsecretario de Deportes de la Nación también hablara públicamente sobre la intimidad de la pareja. En un streaming, Galamarini había reconocido que los encuentros sexuales son actualmente menos frecuentes.

La diva y el político están en pareja hace cinco años. Archivo MDZ "Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho", había expresado el exdiputado nacional. Y agregó: "Es que no estoy abrazando a una mujer más. Ya van cinco años de nuestro reencuentr".

Ahora, en una entrevista con LN+, la diva dio su propia mirada sobre la sexualidad y explicó que para ella el sexo dejó de ocupar el lugar central que tuvo en otras etapas de su vida. "Al sexo no lo pongo en un altar. En mi vida fue un portal de goce para elevarme. Más allá de que tengamos sexo o no, a esta edad es más tántrico. Te vas seduciendo a través de las manos, las caricias... Pato está bien, pero va a cumplir 84 años y obviamente no puede tener el vigor de uno de 20", explicó la conductora de La mañana con Moria.

La actriz reveló cómo cambió la dinámica en la cama con el paso del tiempo. Créditos: Archivo MDZ Lejos de plantear la falta de frecuencia como un problema, la actriz aseguró que ambos encontraron otras formas de disfrutar de la intimidad. "Es un hombre sano, hermoso, tiene cabeza y es fachero. La pasamos bien", expresó la artista.