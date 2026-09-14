Tamara Paganini reveló sobre el insólito pedido que le hicieron en la intimidad y cambió su vida: "Me pegó una chupada de..."

La exparticipante de Gran Hermano participó el pasado sábado en PH, Podemos Hablar y confesó cuál fue la inesperada propuesta que le hicieron en la cama.

Tamara Paganini fue una de las invitadas de PH, Podemos Hablar y durante la charla reveló una particular experiencia que vivió con un hombre con el que salía. La ex Gran Hermano contó cuál fue el extraño pedido que recibió durante en la intimidad.

Todo comenzó cuando Paganini habló de su relación con una parte del cuerpo: los pies. "Yo tengo un tema con los pies, no me gustan, me parecen la parte más fea del cuerpo", opinó Tamara.

Esto fue lo que contó Tamara Paganini en PH, Podemos Hablar Sin embargo, esa postura cambió cuando el hombre con el que estaba saliendo le hizo una propuesta que inicialmente no lograba comprender. Según contó, él quería besarle y chuparle los pies, algo que a Tamara no le resultaba atractivo.

"No veía de qué manera yo me iba a calentar con el chabón, pero me insistía, me insistía", recordó la invitada. Finalmente, decidió aceptar el pedido y accedió a probar algo que hasta ese momento le generaba rechazo.

La exparticipante de Gran Hermano recordó el extraño pedido que le hicieron en la intimidad. Captura de pantalla Youtube Telefe. "Y bueno, le dije que sí. Me pegó una chupada de pies", confesó la exparticipante del reality. Cuando le preguntaron cuál había sido su reacción ante la experiencia, sorprendió con su respuesta: "¡Me encantó!".