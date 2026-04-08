Revelaron el millonario y exorbitante sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano
El periodista Federico Flowers reveló una información que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.
Gran Hermano 2026 se encuentra pasando un momento crítico en cuanto al rating y es por eso que comenzó a diseñar diferentes estrategias para subir el nivel de audiencia. En los últimos días la producción anunció la llegada de Tamara Paganini a la casa y revelaron el sueldo que acordó.
El periodista Federico Flowers fue quien comentó la información en el programa de radio de Luis Majul y la cifra es sin dudas sorprendente: "La información tiene que ver con un contrato jugoso, un contrato millonario".
"El mínimo que está cobrando cada participante es de $137.000 por semana y lo que está cobrando Tamara Paganini a nivel semanal son $5.000.000 de pesos; la información la tengo desde el corazón de Telefe", sostuvo el periodista y sorprendió a sus compañeros.
El contundente sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano
Además, contó que estuvieron en negociaciones con Juliana Furia Scaglione y no se llegó a un acuerdo, ya que, según la información del comunicador, quería más dinero que Tamara Paganini.
El regreso de Tamara se dio en medio de la polémica con Telefe luego de un juicio contundente que ella le hizo a Gran Hermano. Sin embargo, fue la elegida y ahora es una de las favoritas del público para llegar a la final.