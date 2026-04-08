El periodista Federico Flowers reveló una información que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.

Gran Hermano 2026 se encuentra pasando un momento crítico en cuanto al rating y es por eso que comenzó a diseñar diferentes estrategias para subir el nivel de audiencia. En los últimos días la producción anunció la llegada de Tamara Paganini a la casa y revelaron el sueldo que acordó.

El periodista Federico Flowers fue quien comentó la información en el programa de radio de Luis Majul y la cifra es sin dudas sorprendente: "La información tiene que ver con un contrato jugoso, un contrato millonario".

"El mínimo que está cobrando cada participante es de $137.000 por semana y lo que está cobrando Tamara Paganini a nivel semanal son $5.000.000 de pesos; la información la tengo desde el corazón de Telefe", sostuvo el periodista y sorprendió a sus compañeros.

El contundente sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano Revelaron el millonario y exorbitante sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano Además, contó que estuvieron en negociaciones con Juliana Furia Scaglione y no se llegó a un acuerdo, ya que, según la información del comunicador, quería más dinero que Tamara Paganini.