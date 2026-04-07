La actriz sufrió un golpe y Santiago del Moro comunicó que finalmente no volverá a ingresar a la casa más famosa generando una fuerte polémica.

Andrea del Boca fue noticia en las últimas horas luego de sufrir una nueva caída en la casa de Gran Hermano. Luego de esto, comunicaron que fue atendida por médicos en el confesionario y, tras ser evaluada, fue llevada en ambulancia.

Lo cierto es que ella no volverá a la casa más famosa del país y la noticia sorprendió a todos: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", expresó Santiago del Moro en sus redes sociales.

En medio de todo esto, Ángel de Brito sorprendió con una versión que causó polémica: "No se reconocen hallazgos a patologías traumáticas", en Bondi Live explicaron que no tiene lesión contundente.

La verdad sobre la decisión de la salida de Andrea del Boca Andrea del Boca no volverá a Gran Hermano y Ángel de Brito destapó toda la verdad El conductor de LAM decidió revelar que no fue una decisión médica, sino que fue de la propia Andrea del Boca: "Andrea del Boca cuando llegó a la clínica dijo: 'Basta para mí, no vuelvo'". Además, aclaró que ya fue dada de alta y está en su casa.