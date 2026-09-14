El brutal secreto familiar que Analía Franchín sacó a la luz en PH, Podemos Hablar

En el programa de Andy Kusnetzoff, Pamela David le hizo una pregunta a la periodista sobre su familia y Franchín terminó confesando algo inesperado.

El pasado sábado 12 de septiembre, PH, Podemos Hablar vivió un emotivo momento cuando Analía Franchín confesó un fuerte secreto de su mamá, Amalia, quien falleció el 11 de abril de este año.

Tras su fallecimiento, la periodista había compartido un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirla. En aquella publicación aseguró que la perdonaba por situaciones que solamente ellas conocían. Y fue en el programa que conduce Andy Kusnetzoff donde Pamela David quiso saber cuáles eran esos secretos y la panelista decidió contar parte de la historia que había permanecido en el ámbito familiar.

Esto fue lo que dijo Analía Franchín en PH, Podemos Hablar, sobre su mamá "En realidad ella fue una mujer muy sufrida, muy abusada por sus papás. Mi mamá era una mujer que tenía muchas cicatrices en el cuerpo por los golpes", contó Franchín al recordar la infancia de su madre.

"Y siempre dijo que antes de morirse nos dijo que nos iba a contar un gran secreto, que no me lo contó, se lo tuve que sacar. Yo ya había perdido a mi hermana y le dije: 'Sandra se fue sin saber este gran secreto que capaz podría explicar un montón de conductas tuyas'", expresó la invitada antes de revelar la información.

La periodista contó cuál fue el gran secreto que su madre le reveló antes de morir. Captura de pantalla Youtube Telefe. "Y me terminó confesando que su papá abusaba de ella, que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella", confesó la periodista.