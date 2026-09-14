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Un famosísimo conductor se casó en secreto junto a su pareja y sorprendió a todos: quién es

Luego de largos años de relación, un conocido conductor decidió dar el siguiente paso con su pareja y consolidar su amor en una boda muy íntima.

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El conductor dio un paso muy importante junto a su pareja. Créditos: Archivo MDZ

El conductor dio un paso muy importante junto a su pareja. Créditos: Archivo MDZ

El mundo de la farándula se sorprendió luego de que se conoció la noticia de que un famosísimo conductor decidió casarse en secreto junto a su pareja tras 7 años de relación. Todo salió a la luz el fin de semana y se conocieron todos los detalles de esta unión que afianza aún más el amor que se tienen.

Quien decidió subir al altar es nada más y nada menos que Julián Weich junto a Jennifer, su pareja de México que se dedica al mundo gastronómico. La boda se realizó en total secreto y sus más allegados no sabían que estaban invitados a un casamiento, sino que fueron engañados creyendo que iban a un cumpleaños.

"Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¿cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo. No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura", escribió Asato San, empresario gastronómico, que fue invitado.

Julián Weich, el conductor que se casó en secreto

Juli&aacute;n Weich se cas&oacute; por civil con Jennifer, su pareja.&nbsp;

Julián Weich se casó por civil con Jennifer, su pareja.

Luego, agregó: "Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra. ¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento".

Luego de lo que fue la ceremonia íntima, todos se dirigieron junto a los recién casados a un conocido local de Palermo Soho, donde disfrutaron de una excelente gastronomía y celebraron esta hermosa etapa que decidieron comenzar.

Así se conocieron Julián Weich y Jennifer, su esposa

La historia de amor de Julián Weich y Jennifer comenzó siete años atrás y tanto el conductor como ella decidieron alejar la relación del foco mediático y el mundo de la farándula para tener la mayor privacidad posible.

En una entrevista que realizó para La Nación, el conductor fue muy claro: "Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando", expresó . Con el paso de los años, la relación se consolidó y esto llevó a que celebren su casamiento como les gusta a ellos, en la intimidad y con sus más allegados.

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