Un famosísimo conductor se casó en secreto junto a su pareja y sorprendió a todos: quién es

Luego de largos años de relación, un conocido conductor decidió dar el siguiente paso con su pareja y consolidar su amor en una boda muy íntima.

El mundo de la farándula se sorprendió luego de que se conoció la noticia de que un famosísimo conductor decidió casarse en secreto junto a su pareja tras 7 años de relación. Todo salió a la luz el fin de semana y se conocieron todos los detalles de esta unión que afianza aún más el amor que se tienen.

Quien decidió subir al altar es nada más y nada menos que Julián Weich junto a Jennifer, su pareja de México que se dedica al mundo gastronómico. La boda se realizó en total secreto y sus más allegados no sabían que estaban invitados a un casamiento, sino que fueron engañados creyendo que iban a un cumpleaños.

"Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¿cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo. No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura", escribió Asato San, empresario gastronómico, que fue invitado.

Julián Weich, el conductor que se casó en secreto Julián Weich se casó por civil con Jennifer, su pareja. Captura de video Bondi Live / Instagram: @unamexicanaenarg. Luego, agregó: "Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra. ¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento".

Luego de lo que fue la ceremonia íntima, todos se dirigieron junto a los recién casados a un conocido local de Palermo Soho, donde disfrutaron de una excelente gastronomía y celebraron esta hermosa etapa que decidieron comenzar.