Barbie Simons habló a fondo sobre su romance con el empresario mendocino Jorge Reale: "Es todo lo que soñé"

En el mes de abril, el nombre de Barbie Simons se volvió viral luego de que en Desayuno Americano confirmaron que se estaba conociendo con un hombre. La persona en cuestión es Jorge Reale , un conocido empresario mendocino que también está vinculado al mundo de Boca Juniors y competirá en las elecciones del club.

En aquella oportunidad, Pamela David habló directamente con Reale: "Se nos está terminando el programa. ¿Podemos decir que estás conociendo a Barbie Simons y que son un encanto de pareja?", expresó la conductora de América. La respuesta de él fue totalmente directa y sin esquivar el tema: "Sí, podemos decir las dos cosas" .

Luego de cinco meses, Barbie Simons habló con Moria Casán por su participación en Es Mi Sueño y allí la conductora no dudó en preguntarle sobre su nueva relación: "Tuviste muchos novios y muy importantes, nunca un Florencio Varela... Hay que conquistar a esos señores".

Posteriormente al comentario de la conductora, Gustavo Méndez le preguntó quién le había presentado a Jorge Reale, su actual pareja, y allí la comunicadora confirmó que la encargada de ser la celestina entre ambos fue Zulemita Menem: "Zulemita nos presentó hace 8 años y él se había recién separado, pero no era el timing correcto porque se había recién separado".

"En ese momento no tenía que ser y viste esto del hilo rojo, que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, la vida los separa y los vuelve a unir ", comentó Barbie . En otra parte dejó en claro que "el novio que me conseguí es una bomba y es bueno por sobre todas las cosas" .

La emoción de Barbie Simons al hablar de Jorge Reale, su nuevo novio

Barbie Simons se sinceró sobre su relación y dejó en claro que busca un hombre que la acompañe en la vida y que "la plata en sí no me importa. Me importa admirarlo y tener a un hombre al lado trabajador y que me inspire a mí también".

Barbie Simons junto a Jorge Reale durante un viaje. Instagram: @barbiesimonsok.

En otra parte se emocionó al hablar de la relación: "Te juro que me re emociona hablar de él porque es todo lo que soñé en mi vida y todo lo que le manifesté al universo durante mucho tiempo. Me llegó un hombre bueno y un hombre sano, un tipo leal e íntegro".

En el final, agregó que "siento que tuve que tocar fondo, atravesar pérdidas muy dolorosas en mi vida y pasar por momentos de mucha tristeza y angustia para hoy estar donde estoy y para atraer este tipo de amor a mi vida y a este tipo de persona".