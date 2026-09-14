Cande Tinelli sufrió una durísima pérdida y compartió un desgarrador mensaje: "Ya estás en paz"

Cande Tinelli está pasando un momento muy complicado y emocionó a sus seguidores con un largo y conmovedor mensaje en sus redes.

Cande Tinelli se encuentra pasando uno de los momentos más duros de este año y decidió compartirlo en sus redes sociales. La hija del conductor está muy triste por una pérdida muy dolorosa y sus seguidores no dudaron en mandarle todo su apoyo en esta difícil situación.

"Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós, Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amó tanto como lo hiciste vos", expresó en el inicio del mensaje con el que despidió a su mascota que la acompañó durante años.

Luego, agregó: "El amor más puro que sentí por un ser vivo. No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos".

El desgarrador mensaje que compartió Cande Tinelli Cande Tinelli despidió a su mascota con un desgarrador escrito. Instagram: @candelariatinelli. "Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito. Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías", siguió escribiendo con dolor Cande Tinelli.