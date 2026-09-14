Salió a la luz el conmovedor deseo que Chiche Gelblung logró cumplir antes de morir: "No podía creerlo"

En América TV, precisamente en el programa Secretos Verdaderos, recordaron al periodista con una entrevista que Luis Ventura le hizo antes de su fallecimiento.

El periodismo perdió una gran figura el pasado 9 de septiembre: Chiche Gelblung falleció a los 82 años tras permanecer internado. Días después de su fallecimiento, en Secretos Verdaderos compartieron una entrevista que Luis Ventura le realizó tiempo atrás al periodista, en la que el comuniacdor habló de su familia.

Durante la charla, Chiche recordó cómo era la relación con sus padres y explicó que pertenecían a una generación en la que las demostraciones de afecto no eran habituales. "Los padres de antes eran diferentes a los de ahora, eran desafectados. Fueron cariñosos con mi hermana menor. No besaban, abrazaban, distantes", expresó el comunicador.

El periodista falleció la semana pasada a los 82 años. Foto: Instagram / @chiche_oficial. En ese contexto, el periodista se refirió especialmente al vínculo que tenía con su papá y reveló cuál fue uno de los momentos que más lo marcó. "Logré que meses antes de morir mi viejo me diga 'te quiero'. Para él era importante poder decirlo", confesó Gelblung.

Según explicó, aquel momento se produjo después de una serie de situaciones familiares que habían atravesado. "Tenía que ver con muchas cosas, había muerto mamá, pero como que pudo ver ciertas cosas", contó Chiche.