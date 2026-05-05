¡Tensión total con Juana Viale! La frase de Julián Weich que confirmó su peor noche en televisión: "Prefiero..."

La visita de Julián Weich a La Noche de Mirtha el pasado sábado generó repercusiones y encendió el debate tanto en pantalla como en redes sociales. Lo que parecía una emisión habitual terminó derivando en un clima tenso que no pasó inadvertido.

A lo largo del programa, el conductor intentó compartir su visión sobre el contexto social y económico, pero sus intervenciones se vieron atravesadas por interrupciones y una dinámica que dificultó el desarrollo completo de sus ideas. Esta situación fue percibida por la audiencia, que rápidamente expresó su descontento.

Uno de los momentos más intensos se dio durante el intercambio con el economista Miguel Boggiano, donde las diferencias de opinión quedaron en primer plano y elevaron el tono de la conversación. El cruce dejó en evidencia posturas enfrentadas y sumó aún más tensión al clima general de la mesa.

En paralelo, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios sobre lo sucedido. Entre ellos, se destacó el mensaje de una usuaria en la plataforma X, quien cuestionó directamente la conducción de Juana Viale en el programa de su abuela y la forma en que se manejó la entrevista. "Che, que alguien le avise a @juanitaviale1 que está @Julyweich #Mesaza, qué vergüenza", escribió la mujer en la red social.

Julián Weich X El posteo de Weich en X. Captura de pantalla X @Julyweich.

Lejos de ignorarlo, Julián Weich decidió hacerse eco de ese posteo y lo compartió, sumando una frase que no pasó desapercibida: "¡Prefiero callar!". Su reacción alimentó las especulaciones sobre su incomodidad durante la emisión y dejó entrever que eligió no profundizar ciertos planteos en vivo.