El secreto mejor guardado de Euge Quevedo: así se veía en su pasado como modelo

En el vertiginoso mundo del espectáculo argentino, las trayectorias suelen esconder giros inesperados. Euge Quevedo , quien hoy se posiciona como una de las figuras centrales y más potentes del cuarteto, decidió abrir el baúl de los recuerdos y reveló un costado de su carrera profesional que muy pocos conocían.

Entre 2017 y 2018, la cantante formó parte del staff de modelos del ciclo La Jaula de la Moda.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de registros que la sitúan lejos de los escenarios cordobeses y muy cerca de las luces de la moda porteña.

Mucho antes de hacer vibrar a multitudes con su voz, Euge formó parte de un programa emblemático de la señal Ciudad Magazine: La Jaula de la Moda. Según el relato de la propia artista, su desempeño como modelo de televisión se extendió durante aproximadamente un año, abarcando el período entre 2017 y 2018.

Euge Quevedo compartió registros inéditos de su paso por la televisión nacional como modelo de pasarela.

Durante esos meses, la hoy referente de la música popular desfiló en el estudio del ciclo, participando activamente en diversas producciones y luciendo estéticas que distan mucho de la imagen urbana y enérgica que proyecta en la actualidad.

Euge Quevedo.JPG La publicación de Instagram donde la referente del cuarteto reveló su pasado desconocido sorprendió a sus fanáticos. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

Esta experiencia en el universo fashion no fue solo una anécdota, sino una etapa de formación que le permitió conocer los engranajes de la televisión desde un lugar diferente. Las imágenes publicadas muestran a una Quevedo inmersa en la dinámica del programa, con peinados y vestuarios típicos de la alta costura televisiva. Sin embargo, el destino tenía preparado para ella un micrófono en lugar de una pasarela.

Euge Quevedo Antes de ser la voz femenina del momento, Euge Quevedo exploró el mundo del espectáculo desde el modelaje. Archivo MDZ

La revelación generó un impacto inmediato entre sus seguidores, quienes celebraron su versatilidad y el esfuerzo realizado hasta encontrar su verdadera vocación. Hoy, consolidada como una leyenda del ritmo tropical, Euge mira hacia atrás con orgullo, demostrando que cada paso en el medio, incluso aquellos alejados de su pasión principal, fueron fundamentales para construir la artista integral que domina hoy la escena nacional.