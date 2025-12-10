El Cuarteto fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La género musical cordobés se convirtió en la cuarta manifestación cultural argentina en recibir esta distinción de la Unesco.

Carlos La Mona Jiménez es uno de los referentes más importantes del cuarteto argentino.

El cuarteto fue incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según anunció el martes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La declaración se dio a conocer en el marco de la vigésima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Nueva Delhi, India.

Con la incorporación, la Argentina suma cuatro manifestaciones culturales incluidas en esta lista: el Tango (junto con Uruguay), el Filete porteño, el Chamamé y, ahora, el Cuarteto.

La Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, celebró la noticia y destacó el valor que este tipo de distinciones tiene para la proyección internacional de las expresiones culturales locales.

cuarteto El Cuarteto ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Presidencia de la Nación/ Cultura El orgullo por el reconocimiento al cuarteto Por su parte, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, expresó: "Es un camino largo porque lleva mucho tiempo, pero exitoso al fin, que difunde una de nuestras manifestaciones hacia el exterior y promueve la curiosidad y el turismo". Asimismo, consideró: "Estar en la lista significa estar conectados y en relación a esta cultura abierta de vincularnos con el mundo es una de las políticas que más favorece".

Desde la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (Conaplu) se transmitió el “profundo agradecimiento por la decisión de inscribir al Cuarteto: música, danza y letras de la Ciudad de Córdoba en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.