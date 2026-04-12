El desgarrador posteo de Analía Franchín tras la muerte de su madre: "Te me escurriste entre los dedos mamita"

La periodista se expresó en redes tras el fallecimiento de Amalia y conmovió a todos con una sentida publicación.

Analía Franchín se encuentra pasando por un momento muy triste junto a su familia luego del fallecimiento de Amalia, su mamá. La noticia la dio a conocer el periodista Federico Flowers y luego ella realizó una publicación en sus redes.

"El duro momento de Analía Franchín. Acaba de fallecer su madre Amalia a las 23:25 horas , falleció como consecuencia de un shock séptico en Cemic Saavedra", comentó el comunicador en sus redes sociales sobre la muerte de la madre de la panelista.

Ella en su Instagram expresó: "Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban".

El sentido posteo de Analía Franchín tras la muerte de su madre Analía Franchín Analía Franchín despidió a su madre en redes. Foto: Instagram / @analiafranchin. "Cuántas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida. Como te dije hoy cuando ya sabía que se venían tus últimos latidos", escribió en el posteo junto a diferentes imágenes.