Analía Franchín atraviesa un duro momento tras la muerte de Amalia, su mamá

El periodista Federico Flowers contó el mal momento que está pasando la panelista de Georgina Barbarossa.

Analía Franchín se encuentra pasando un momento muy triste por el fallecimiento de Amalia, su madre. La noticia fue confirmada en las últimas horas por el periodista Federico Flowers y causó conmoción.

"El duro momento de Analía Franchín. Acaba de fallecer su madre Amalia a las 23:25 horas , falleció como consecuencia de un shock séptico en Cemic Saavedra", comentó el comunicador en sus redes sociales sobre la muerte de la madre de la panelista.

Luego, agregó: "Si bien venía luchando e internada constantemente, esta última vez fue fatal". La noticia sin dudas entristeció a todos. Los usuarios rápidamente le dieron el pésame tras la triste información.