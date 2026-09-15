Salió a la luz la interna que rodea a Leandro Paredes: la furia de su padre y el impactante pacto con Camila Galante

Este martes en El Ejército de LAM, Santiago Riva Roy dio una inesperada información sobre Leandro Paredes. El periodista aseguró que el futbolista tendría un particular acuerdo con su esposa, Camila Galante, y que la pareja atravesaría además un conflicto con el padre del jugador por cuestiones económicas.

"Paredes, que está haciendo de las suyas, tiene un acuerdo con su señora, un acuerdo donde él le banca a toda la familia de ella y ella no tiene problemas de que él haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a todo lo que él quiera y él banca toda la familia de ella. Tiene una pareja abierta solo del lado de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera", contextualizó el periodista.

Esto fue lo que contó Santiago Riva Roy en El Ejército de LAM sobre Leandro Paredes Fue entonces cuando Riva Roy explicó los conflictos que enfrenta el deportista: "Tiene dos quilombos. Uno con su propio padre que le dijo: 'Che, vos bancás a toda la familia de tu señora y a mí no me pasás un peso'. Esto es textual. El papá de Paredes está pidiendo guita al hijo y siente que hay una asimetría muy grande con todo lo que Lean ayuda".

"Y después hay una molestia ahora con los partidos que vienen de la Selección. Varias mujeres de la Selección se enojan con Camila, que lo deja hacer cualquiera a su marido y sienten que, durante los partidos de la Selección que van a haber acá en Argentina, están con miedo porque apuntan a dos cosas: una a Camila por dejar que su marido haga lo que quiera y dos al hermano de Tini, Francisco, porque en las fiestas en la casa del hermano de Tini es donde suceden los asaditos y las volteadas", contó el periodista.

Santiago Riva Roy dio a conocer la situación que enfrenta el deportista. Instagram Leoparedes20. De acuerdo con el relato de Riva Roy, el temor de algunas de las mujeres de los integrantes de la Selección estaría relacionado con la posibilidad de que Paredes invite a otros jugadores a reuniones privadas donde también participarían otras mujeres.