Camila Galante reveló detalles de la crisis que vivió con Leandro Paredes: "No todo es color de rosas"
Camila Galante habló a fondo sobre la relación amorosa con Leandro Paredes y sorprendió al contar detalles desconocidos sobre la vida en pareja.
Camila Galante es la mujer que está al lado de Leandro Paredes, acompañándolo desde hace años en su carrera futbolística. A lo largo de la vida lograron formar una hermosa familia y en las últimas horas compartió detalles de su relación amorosa y de la crisis que afrontaron.
La esposa de la figura de Boca Juniors y la Selección argentina fue entrevistada por Pía Shaw en La Nación+ y allí habló a fondo sobre su historia de amor: "Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y, si Dios quiere, podemos celebrar", contó la esposa de Paredes.
Respecto al día a día, Camila se sinceró y sostuvo que "somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos". Esto dio pie a que decidiera contar que, como pasa en cualquier pareja, las crisis aparecieron y ella dio detalles.
Camila Galante contó detalles de la crisis que vivió con Leandro Paredes
"Nos hemos peleado, no es todo color de rosas, obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "hemos tenido crisis, pero siempre como diciendo: bueno, no era para tanto. No nos gusta irnos a dormir enojados".
En otra parte comentó: "Somos así los dos en realidad, tratamos de crecer y de ir para adelante porque nunca nada fue tan grave para que digas: 'No, che, hasta acá'". Camila sostuvo que Leandro Paredes quiere agrandar la familia y ella quiere esperar debido a que su hijo todavía es pequeño, pero dejó en claro que a ella le gusta ser mamá.