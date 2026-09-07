Camila Galante reveló detalles de la crisis que vivió con Leandro Paredes: "No todo es color de rosas"

Camila Galante habló a fondo sobre la relación amorosa con Leandro Paredes y sorprendió al contar detalles desconocidos sobre la vida en pareja.

Camila Galante es la mujer que está al lado de Leandro Paredes, acompañándolo desde hace años en su carrera futbolística. A lo largo de la vida lograron formar una hermosa familia y en las últimas horas compartió detalles de su relación amorosa y de la crisis que afrontaron.

La esposa de la figura de Boca Juniors y la Selección argentina fue entrevistada por Pía Shaw en La Nación+ y allí habló a fondo sobre su historia de amor: "Me gustaría renovar los votos. Tuvimos fiesta en el 2017 y el año que viene ya son diez años y, si Dios quiere, podemos celebrar", contó la esposa de Paredes.

Respecto al día a día, Camila se sinceró y sostuvo que "somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos". Esto dio pie a que decidiera contar que, como pasa en cualquier pareja, las crisis aparecieron y ella dio detalles.

Camila Galante contó detalles de la crisis que vivió con Leandro Paredes Camila Galante se sinceró y habló sobre la crisis de pareja. Foto: Instagram/ @ccamilagalantee. "Nos hemos peleado, no es todo color de rosas, obviamente. Pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona, es esa para mí. Cuando elegís y admiras, todo camina", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "hemos tenido crisis, pero siempre como diciendo: bueno, no era para tanto. No nos gusta irnos a dormir enojados".