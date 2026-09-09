Quilmes Rock anunció su edición 2027: cuándo será y cuánto salen las entradas

Este miércoles, Quilmes Rock confirmó las fechas de su edición 2027 . El festival regresará durante tres jornadas, los días 16, 17 y 18 de abril , después de su última edición realizada en 2025. Mientras continúa la espera por el anuncio del line up, ya se encuentran disponibles los abonos con descuento de la fase “Zorzal Madrugador”.

La próxima edición anticipa una programación con exponentes del rock argentino, regresos, homenajes y cruces generacionales. Por el momento, los nombres que integrarán la grilla no fueron revelados.

Antes de anunciar sus artistas, el festival lanzó Prode Rock , una experiencia digital bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, que permite al público realizar predicciones sobre la próxima grilla y sumar puntos con cada participación. El premio principal es “Quilmes Rock a tu casa” : una de las bandas que forme parte de la edición 2027 ofrecerá un show para el ganador y hasta diez amigos invitados.

Desde su primera edición en 2003, el festival tuvo presentaciones de Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos y Charly García, además de encuentros como Gorillaz junto a Trueno.

La última edición tuvo entre sus acontecimientos el regreso de Los Piojos después de 15 años y la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales .

También reunió nuevamente a Joaquín Levinton con el protagonista del videoclip de “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” y permitió escuchar canciones de Serú Girán interpretadas por David Lebón y Pedro Aznar.

Ahora, la próxima edición ya tiene sus tres jornadas confirmadas, mientras continúa la cuenta regresiva para conocer los artistas que formarán parte de la programación.

Cuánto salen las entradas para Quilmes Rock 2027

Los abonos se encuentran en la fase con descuento “Zorzal Madrugador”. El pase de dos días para campo cuesta $200.000, frente a los $240.000 previstos para la Fase 2. El de tres jornadas tiene un valor promocional de $270.000, mientras que luego costará $310.000.

Para el espacio VIP con tribuna, el abono de dos días cuesta $600.000 y pasará a $710.000. El acceso para las tres jornadas tiene un precio de $810.000, frente a los $930.000 de la siguiente etapa.

Los valores no incluyen el cargo por servicio y las entradas se comercializan a través de Enigma Tickets. La fase con descuento estará disponible por tiempo limitado.