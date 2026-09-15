Murió una adolescente antes de ingresar al show de Stray Kids en Argentina: el comunicado de la producción

La adolescente de 16 años se desvaneció antes de ingresar al Festival STRAYCITY, de Stray Kids, en el Hipódromo de San Isidro. Fue asistida y trasladada a un hospital, donde anunciaron su deceso.

Una adolescente de 16 años murió el lunes tras descompensarse antes de ingresar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. La joven recibió asistencia de los servicios de emergencia y fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de San Isidro, donde falleció pese a las maniobras de reanimación.

La adolescente fue identificada por sus iniciales, D.G.P., y estaba acompañada por su cuñada, de 22 años. De acuerdo con fuentes de la Municipalidad de San Isidro, se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”.

El comunicado de la producción tras la muerte de la adolescente en San Isidro Según informó DF Entertainment, la productora del evento, la menor se descompensó durante la tarde del lunes 14 de septiembre, cerca de las 19 horas, "en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, previo al ingreso al Festival STRAYCITY". La joven "que se aprestaba a ingresar al show fue atendida de inmediato por un equipo de emergencias al desvanecerse", aseguró la producción a través de un comunicado.

"Siguiendo los protocolos establecidos, fue derivada al Hospital Central de San Isidro, Dr. Melchor Ángel Posse, donde lamentablemente, tras los intentos por reanimarla, falleció en momentos posteriores", indicaron.

Enseguida, la producción lamentó el fallecimiento de la adolescente. "DF Entertainment lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra en contacto con los familiares", concluyeron.