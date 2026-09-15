Anses: cómo consultar y descargar el recibo de haberes de jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados pueden consultar desde Mi Anses cuánto cobrarán y qué conceptos forman parte de su liquidación, sin necesidad de acercarse a una oficina. La plataforma permite ver el recibo de haberes desde la web y la aplicación, además de revisar comprobantes de períodos anteriores.

El recibo permite conocer el detalle del pago correspondiente a cada período y verificar cómo se compone el monto final de la prestación. Para poder verlo, el titular debe ingresar a su cuenta personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los recibos de haberes se pueden consultar desde Mi Anses o desde la aplicación.

Una vez en Mi Anses, hay que seguir estos pasos:

La herramienta también conserva el historial de recibos, por lo que se puede consultar comprobantes anteriores. Esto permite tener la documentación disponible en formato digital, incluso cuando no se cuenta con una copia entregada por el banco.

La consulta también puede hacerse desde la aplicación Mi Anses. Esta alternativa permite realizar el trámite directamente desde el celular, sin tener que hacerlo desde una computadora.

Para consultar el comprobante desde la app, el beneficiario debe iniciar sesión con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y después ingresar en:

“Jubilación” → “Consultar tu recibo de haberes”.

En ese apartado aparece la información sobre el pago y se puede acceder al recibo de la prestación. Además, la aplicación también permite consultar el historial de comprobantes disponibles.

Cómo descargar e imprimir el comprobante

Si se necesita conservar el recibo, desde la versión web de Mi Anses se puede guardar una copia digital del documento. También se puede imprimir para contar con una versión en papel.

Tener el comprobante guardado puede resultar útil cuando se necesita presentar información sobre los haberes para realizar una gestión bancaria, previsional o administrativa.

Qué hacer si aparece un descuento que no reconocés

El recibo también sirve para controlar las deducciones aplicadas sobre el haber. Si aparece un descuento que el jubilado o pensionado no reconoce, primero conviene revisar qué concepto figura y qué entidad aparece asociada.

Entre las deducciones de terceras entidades pueden encontrarse cuotas vinculadas con mutuales o cooperativas autorizadas. Anses cuenta con mecanismos específicos para consultar estos descuentos y, cuando corresponde, solicitar el rechazo o realizar el reclamo.

Antes de iniciar cualquier gestión, es recomendable guardar el recibo del período en el que aparece el importe cuestionado.

Además de las consultas digitales, Anses dispone de Atención Virtual y atención en sus oficinas para quienes necesiten asistencia con trámites o consultas previsionales.