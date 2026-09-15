Vouchers Educativos: cuándo se cobra el pago de septiembre y cómo consultar la liquidación

Las familias que reciben el beneficio de Vouchers Educativos de Anses ya cuentan con información sobre el pago correspondiente a septiembre. El Ministerio de Capital Humano estableció las fechas de acreditación y los beneficiarios podrán verificar cuándo y cuánto cobrarán.

El programa brinda una asistencia económica a familias cuyos hijos concurren a instituciones educativas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. La prestación alcanza a estudiantes de hasta 18 años que cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

El pago correspondiente a septiembre se realizará durante esta semana , según la información difundida por el Ministerio de Capital Humano.

La acreditación está a cargo de Anses, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación . De acuerdo con el reglamento vigente, los beneficiarios reciben el voucher de manera mensual y el pago puede efectuarse mediante una cuenta bancaria o una billetera virtual previamente declarada.

Debido a que la fecha de acreditación puede variar según el medio de cobro y la situación particular de cada beneficiario, se recomienda revisar la información disponible en los canales oficiales.

Cómo consultar cuánto se cobra

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación correspondiente a septiembre a través de Mi Anses. También pueden verificar la información vinculada al pago mediante Mercado Pago, utilizando la herramienta de inteligencia artificial disponible en la aplicación.

De esta manera, las familias pueden conocer si el beneficio ya fue liquidado y verificar el monto que será acreditado.

Los Vouchers Educativos están destinados a familias con estudiantes de hasta 18 años que concurren a establecimientos educativos privados con al menos un 75% de aporte estatal.

Además, el programa establece un límite de ingresos familiares y exige que el estudiante mantenga la condición de alumno regular. La normativa de 2026 establece que el ingreso familiar no debe superar siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.