Así es el lujoso auto de Gustavo Sofovich que chocó en Palermo: cuánto cuesta

Gustavo Sofovich quedó involucrado este martes en un choque en Palermo y el auto que manejaba no pasó desapercibido. Se trata de una SUV de alta gama de DS Automobiles , con mucho equipamiento y un precio que no es para cualquiera. Cómo es el vehículo y cuánto cuesta en Argentina.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando el productor circulaba por Salguero y, según explicó posteriormente, intentó doblar hacia Martín Coronado. En ese momento, una moto habría intentado pasar por el lado derecho y terminó impactando contra la SUV.

Dos personas que viajaban en la moto fueron trasladadas a un hospital y se encuentran fuera de peligro. Sofovich, por su parte, permaneció dentro del vehículo durante gran parte del operativo y recién cerca de las 7.10 bajó para realizar los controles correspondientes.

En la mañana del martes, Gustavo Sofovich protagonizó un choque contra una moto.

Según su propio relato, el hijo de Gerardo Sofovich había salido temprano de su casa para comprar dos yogures y se encontraba regresando cuando ocurrió el choque. Fue él mismo quien llamó al 911 para pedir asistencia después del impacto.

El vehículo involucrado es un DS 7, una SUV de la marca francesa DS Automobiles que pertenece al segmento de alta gama. El modelo se destaca por su diseño, espacio interior y un equipamiento que incluye distintas funciones de confort y asistencia a la conducción.

Cómo es el DS 7 de Gustavo Sofovich

El DS 7 es una SUV de cinco plazas pensada para ofrecer una experiencia de conducción confortable. La marca destaca especialmente el espacio del habitáculo, que tiene una distancia entre ejes de 2,73 metros.

Gustavo Sofovich tardó dos horas en bajar de su auto. Captura de video

Uno de los puntos fuertes está justamente en el equipamiento. Según la configuración, el modelo puede incluir:

Asientos delanteros calefaccionados.

Cámara delantera y trasera con visión 360° para facilitar las maniobras.

Techo panorámico con apertura en la versión Pallas.

Sistema de asistencia a la conducción DS Drive Assist.

Sistema multimedia DS Iris.

Pantalla central HD de 12 pulgadas.

Tablero digital de 12,3 pulgadas.

Sistema de sonido Focal Electra HiFi, con 14 parlantes y 690 watts de potencia.

Tapizado de cuero, según la versión.

En cuanto a sus dimensiones, el DS 7 mide 4,59 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto. El baúl tiene una capacidad de hasta 541 litros, según la información publicada por la automotriz.

El diseño también es uno de los aspectos que diferencia al modelo. La SUV tiene una parrilla frontal amplia, ópticas LED y diferentes detalles exteriores e interiores particulares de la marca DS.

Cuánto cuesta el DS 7 en Argentina

El precio del vehículo depende de la versión y de las condiciones comerciales. Como referencia, el sitio oficial de DS Automobiles Argentina publica al DS 7 desde alrededor de US$50.000.

En particular, la versión Pallas figura con un precio especial de aproximadamente US$52.500. Este modelo suma distintos elementos de confort y tecnología, entre ellos el techo panorámico y la cámara con visión 360°.

Cuánto cuesta el auto de Gustavo Sofovich. Foto: Captura de pantalla Mercado Libre

También se pueden encontrar unidades del modelo en publicaciones de Mercado Libre, con valores que se ubican en un rango similar para vehículos 0 km.

Cabe destacar que no está confirmado públicamente qué versión ni qué año corresponde exactamente al DS 7 que manejaba Sofovich.

No obstante, el vehículo que manejaba el productor este martes pertenece a una marca orientada al segmento premium y cuenta con un importante nivel de equipamiento, desde elementos de confort hasta sistemas de asistencia para la conducción.