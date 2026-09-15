Habló el conductor de la moto que chocó contra Gustavo Sofovich en Palermo

Esta mañana de martes hubo tensión en Palermo. Gustavo Sofovich chocó contra una moto alrededor de las 5 de la madrugada y se desplegó un operativo inusual en la zona: ni peatones ni otros vehículos pudieron circular hasta pasadas las 7.

El motivo de la tardanza tuvo que ver con que no llegaron rápido los encargados de realizar el test de alcoholemia a ambos conductores. Por su parte, el productor de televisión y teatro se negaba a bajarse, lo que generó una ola de especulaciones.

Finalmente, alrededor de las 7.15, se llevó a cabo el análisis para saber si Sofovich y el motociclista tenían alcohol o sustancias en sangre. Al dar negativo en ambos casos, fueron liberados y hablaron con la prensa.

Tobías, el hombre fue abordado por la prensa y no quiso hablar. De todos modos, tuvo una breve declaración y dijo: "Está todo bien".

Dicho esto, el motociclista se fue, y explicó: "Me voy a ver a mi pareja". Cabe señalar que su acompañante fue trasladada a un hospital porteño para ser atendida por algunos traumatismos leves.

La explicación de Gustavo Sofovich sobre el choque en Palermo

El hijo de Gerardo Sofovich también dialogó con los medios que estaban presentes y comentó que a las 5, como todos los días, se levantó para desayunar y hacer gimnasia. Al ver que no tenía yogurt en su casa, se fue a comprar a una estación de servicio.

Respecto al choque, Gustavo aseguró: "Yo llamé al 911". Asimismo, en medio de la preocupación por su estado de salud, afirmó: "El test de alcoholemia me dio cero". El mismo resultado fue para el conductor de la moto: "Por desgracia, nos tocamos mutuamente".

Por otro lado, en cuanto al motivo de por qué pasó dos horas en su auto, manifestó que fue "porque hacía frío y me estaba cag*** de frío". "Esto pasa porque me llamo Gustavo Sofovich. Si no, ninguno de ustedes estaría acá", indicó.