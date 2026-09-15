Chocó Gustavo Sofovich en Palermo y se encerró 2 horas en su auto: el inusual operativo policial

Alrededor de las 5, el productor televisivo protagonizó un choque contra una moto. Dos horas más tarde, bajó de su auto y hay una gran restricción en la zona.

En la mañana de este martes 15 de septiembre ocurrió un inusual operativo en el barrio de Palermo por un choque. Un auto quedó retenido en Salguero, entre la Avenida Figueroa Alcorta y Martín Coronado. Con el correr de las horas, se supo que uno de los involucrados era Gustavo Sofovich.

El hecho ocurrió alrededor de las 5. Recién pasadas las 7, el reconocido productor televisivo se bajó de su vehículo polarizado, una SUV de la marca DS. Así trascendió de fuentes policiales, según informó TN. Tampoco quiso hablar con la prensa.

Al no querer salir de su auto, los oficiales no pueden practicarle el test de alcoholemia ni el narcotest. Mientras tanto, quedó blindado por los Policías, que lo rodearon. Lo inusual tiene que ver con que la zona también quedó restringida: ni peatones ni autos pudieron circular por allí.

Según el relato que trascendió, el hijo de Gerardo Sofovich dijo que "quería doblar y la moto le pasó por el lado derecho; es ahí cuando impacta y termina hiriendo a dos personas". En cuanto a estos dos pasajeros, fueron hospitalizados pero están fuera de peligro.

Así salió de su auto Gustavo Sofovich Respecto al motivo por el que se negaba a bajarse, Gustavo Sofovich alegó que era porque tenía frío y fue así que esperó a que llegara personal de tránsito para que le realicen el control de alcoholemia y el narcotest. Recién alrededor de las 7.10 salió de su auto. Cabe destacar que fue él mismo quien llamó al 911 al chocar la moto.