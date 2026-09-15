Gustavo Sofovich habló tras chocar contra una moto y explicó por qué no quería bajarse del auto: "Yo llamé al 911"

Luego de realizarse el test de alcoholemia, el productor fue liberado y habló con la prensa. Allí explicó qué pasó.

Gustavo Sofovich explicó que tanto él como el conductor de la moto dieron negativo en el test de alcoholemia. Foto: captura de video.

Después de dos horas encerrado en su auto, Gustavo Sofovich se sometió al test de alcoholemia. El mismo le dio negativo, por lo que fue liberado. Ante esto, salió a hablar con la prensa, que lo esperaba en esta zona de Palermo, sobre la calle Salguero.

En ese sentido, el productor de televisión explicó que a las 5, como todos los días, se levantó para desayunar y hacer gimnasia. Al ver que no tenía yogurt en su casa, se fue a comprar a una estación de servicio.

Qué dijo Gustavo Sofovich tras el choque Respecto al choque, el hijo de Gerardo Sofovich aseguró: "Yo llamé al 911". A su vez, en medio de la preocupación por su estado de salud, afirmó: "El test de alcoholemia me dio cero". El mismo resultado fue para el conductor de la moto: "Por desgracia, nos tocamos mutuamente".