La hermana del niño asesinado en Villa Junín rompió el silencio tras la tragedia

Una balacera convirtió la vivienda de una familia de la villa Junín, en Las Heras, en el escenario de una tragedia. Leonel Ortiz, de apenas 7 años, quedó en medio del ataque y fue asesinado tras ser alcanzado por un proyectil. Su hermana, Valeria, habló sobre lo ocurrido y aseguró que los agresores no serían del barrio, aunque tendrían vínculos con personas de la zona.

La joven relató que se encontraba en la casa junto a su familia y el menor cuando comenzó el ataque. Según explicó, los agresores llegaron hasta la vivienda y entraron disparando , mientras los integrantes de la familia intentaban resguardarse.

De acuerdo a su relato, en medio de la balacera, el niño que se encontraba en el patio de la casa no alcanzó a ingresar al domicilio y quedó expuesto al fuego cruzado . Tras resultar gravemente herido, fueron los propios vecinos quienes lo trasladaron en un vehículo particular hasta un hospital, en un desesperado intento por salvarle la vida. Sin embargo, el pequeño finalmente murió.

Uno de los datos que aportó la hermana está relacionado con la identidad de quienes protagonizaron el ataque. La familia no logró identificar a los responsables , aunque la joven aseguró que los sospechosos no serían vecinos del sector ni vivirían en las inmediaciones.

Siempre de acuerdo con las palabras de la joven, se trataría de personas conocidas en el barrio y vinculadas con gente de la zona , pero que no residirían allí. Incluso sostuvo que en ocasiones suelen movilizarse en grupo y que formarían parte de una banda delictiva.

La joven relató que los hombres no viven en el barrio pero mantien vinculos con vecinos de la zona.

La hermana también afirmó que la familia ya había atravesado situaciones similares anteriormente, con esas mismas personas que llegan desde otros sectores y protagonizaban ataques bajo una modalidad que, según describió, no resulta desconocida para quienes viven en el lugar.

Una pelea previa y un robo como posible origen

La mujer sostuvo en su relato que el episodio estaría relacionado con un ajuste de cuentas por un presunto robo cometido por uno de sus familiares.

Según su versión, ese hecho habría desencadenado la represalia que terminó con los agresores frente a la vivienda familiar. La joven descartó que el homicidio estuviera relacionado con un ajuste de cuentas narco y señaló al robo como el posible motivo detrás del ataque.

La hermana del menor también aseguró que este tipo de episodios forman parte de una realidad habitual en el sector y que su familia ya hab sufrido situaciones similares.

El crimen del niño ocurrió en un contexto de extrema violencia, con una vivienda atacada a tiros y un pequeño de 7 años como víctima fatal. Mientras los investigadores avanzan para identificar a los responsables y reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento y por qué la casa de la familia Ortiz terminó convertida en el escenario de la balacera.

Los agresores habrían llegado hasta la casa, efectuado los disparos y luego escapado. Hasta el momento, no fueron identificados.