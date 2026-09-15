Oportunidad de trabajo: el Tren Patagónico busca empleados para cubrir estos puestos

El Tren Patagónico confirmó una nueva convocatoria laboral para sumar profesionales. Los detalles y los puestos a cubrir.

El Tren Patagónico abrió una convocatoria laboral para incorporar profesionales en sus sedes de Cipolletti y Viedma, en la provincia de Río Negro, con búsquedas destinadas a cubrir posiciones estratégicas para el funcionamiento del servicio. Los detalles y las vacantes a cubrir en el Sur.

Con esta acción, la empresa estatal busca fortalecer su estructura operativa y administrativa y apunta a candidatos con autonomía, capacidad de gestión y al menos cinco años de experiencia comprobable en puestos laborales anteriores.

Además, los puestos de trabajo requieren disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro. La convocatoria laboral permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Qué puestos busca cubrir el Tren Patagónico Las oportunidades laborales que acaba de abrir el Tren Patagónico se distribuyen entre Cipolletti y Viedma y están orientadas principalmente a perfiles profesionales y jerárquicos:

Profesional de Administración Senior: Cipolletti.

Referente de Recursos Humanos: Cipolletti.

Área Comercial: Cipolletti.

Profesional de Recursos Humanos: Viedma. En Cipolletti, una de las vacantes es para Profesional de Administración Senior, destinada a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas.