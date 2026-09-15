El gran paso que dio River para transformar el Monumental: cómo será y cuándo estará listo

River Plate presentó el Proyecto de Remodelación del Estadio Monumental ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. El encuentro se realizó este lunes 14 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del club, en Núñez, y tuvo como eje los alcances, las etapas y el cronograma de una obra que modificará la estructura del estadio.

La exposición estuvo a cargo del vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel ; el vicepresidente tercero, Mariano Taratuty ; y el presidente de la Comisión de Disciplina, Juan Manuel Gallo . Los dirigentes explicaron las características arquitectónicas, operativas e institucionales de la iniciativa durante una jornada que formó parte de los encuentros que River mantiene con representantes del ámbito judicial.

El punto central de la remodelación será la construcción de una quinta bandeja perimetral de 360 grados , que rodeará el campo de juego y agregará 16.000 ubicaciones . Con esa ampliación, la capacidad total del Monumental llegará a 101.000 espectadores . Según la información difundida por el club, esos nuevos lugares estarán destinados a socios sin costo adicional y permitirán alcanzar las 40.000 localidades sin arancel extra para asociados.

La otra gran transformación será el techado integral del estadio . La cubierta combinará una membrana traslúcida, diseñada para permitir el ingreso de luz solar necesaria para el césped híbrido, con sectores metálicos que buscarán mejorar la acústica y reducir la propagación del sonido hacia el exterior. La estructura también contará con sistemas de sujeción para escenarios y montajes destinados a recitales y espectáculos masivos.

El proyecto contempla una estructura sostenida por 100 columnas , de las cuales 50 tendrán forma de V. Para las fundaciones se prevén excavaciones de entre 16 y 27 metros de profundidad, el movimiento de 17.000 metros cúbicos de tierra, la utilización de 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón. El diseño fue desarrollado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, vinculada a obras en estadios como Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu.

Así lucirá el nuevo Estadio Monumental. Prensa River Plate

Los trabajos también incluyen cambios visibles en distintos sectores del estadio. En los últimos días comenzó el desmontaje de la pantalla gigante ubicada en la cabecera Sívori para evitar interferencias con las futuras tareas del techado. Cuando finalice la remodelación, esa pantalla será reemplazada por una nueva de 25 metros de largo por 8 de alto y se instalará otra de las mismas dimensiones en la tribuna Centenario, ambas integradas a la estructura del techo. Mientras tanto, continuará funcionando la pantalla 360° ubicada sobre las tribunas medias.

La propuesta suma además nuevas zonas de circulación bajo la grada del nivel 5, un patio gastronómico en la San Martín Baja y una fachada exterior con paneles de aluminio. En paralelo, se encuentra en su etapa final la construcción de la fachada de la tribuna Belgrano, que tendrá 180 metros lineales, 843 metros cuadrados de vidrio y 428 metros cuadrados de placas de aluminio compuesto. Las nuevas butacas, en tanto, combinarán rojo y blanco para formar una bandera alrededor de la parte superior del estadio.

River estima que el proceso completo demandará 36 meses y que la localía se verá afectada en no más de tres partidos durante la ejecución. Si se cumplen los plazos informados, la obra estará terminada en 2029. El objetivo es que el Monumental quede preparado para recibir grandes eventos deportivos y espectáculos, con la posibilidad de albergar uno de los partidos inaugurales de la Selección argentina durante el Mundial 2030.