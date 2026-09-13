Galarza Fonda reveló cómo se dio su llegada a Inter Miami y explicó qué papel tuvo el entorno de Messi

Tuvo su debut en las Garzas. Matías Galarza Fonda ingresó en el segundo tiempo del empate 2-2 entre Inter Miami y Nashville.

Matías Galarza Fonda tuvo su estreno con Inter Miami en el empate 2-2 frente a Nashville y, después del partido, habló sobre su llegada al equipo de Lionel Messi. El mediocampista paraguayo explicó qué papel tuvo el entorno del capitán argentino en las gestiones que terminaron con su salida de River y su llegada a la MLS.

El vínculo que facilitó la llegada de Galarza Fonda El futbolista contó que conoce desde hace años a Maximiliano Biancucchi, primo de Messi, y que esa relación terminó siendo importante para que avanzaran los contactos. “Maxi yo lo conozco desde que era jugador de Olimpia, desde que era chiquito. Él obviamente hizo la intermediación, fue parte de todo esto porque es primo de Messi”, explicó Galarza Fonda tras su debut.

Galarza Fonda aseguró que el primo de Messi intervino para su incorporación a Inter Miami El paraguayo también aclaró que el interés partió de Inter Miami y que la posibilidad de sumarse al equipo estadounidense lo convenció rápidamente. “Nosotros lo contactamos. Se presentó la situación que Inter estaba interesado y obviamente no dudé porque son figuras y uno trata de jugar, aprender y seguir creciendo”, señaló el mediocampista.

Galarza Fonda destacó especialmente la facilidad que generó el vínculo de Biancucchi con la familia Messi para acelerar las conversaciones sobre el final del mercado. “Maxi obviamente fue un paso fundamental para que esto se dé, porque al tener la llegada directa con el primo hace que sea todo muy rápido y se dio todo a final del mercado”, explicó. De esta manera, el jugador diferenció la intervención de Biancucchi de una participación directa de Messi en la negociación.