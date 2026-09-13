Godoy Cruz venció 2-0 a Colón en el Gambarte, se acerca a la cima de la Zona A y sueña con el ascenso

Godoy Cruz Antonio Tomba le ganó 2-0 a Colón de Santa Fe en el estadio Feliciano Gambarte por la fecha 29 de la Primera Nacional. Los goles fueron convertidos por Vicente Poggi, a los 44' del primer tiempo, y por Nahuel Brunet, a los 36' del complemento.

Con el triunfo, Godoy Cruz consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato y confirmó su levantada. El equipo de Pablo De Muner se mostró sólido, dominó buena parte del encuentro y se quedó con tres puntos fundamentales frente a un rival directo.

Además, el triunfo le permitió al Tomba seguir recortando distancias con los líderes. Ferro igualó sin goles ante Almirante Brown y fue alcanzado por Deportivo Morón, que derrotó 2-1 a Racing de Córdoba: ambos quedaron con 55 puntos, mientras que Godoy Cruz suma 49 y se ubica tercero, a seis unidades de la cima.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Colón tuvo la primera aproximación del partido. Ignacio Antonio probó desde afuera del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, Godoy Cruz comenzó a adueñarse de la pelota y llevó el juego hacia el campo del Sabalero. Sin embargo, durante el primer cuarto de hora le faltó precisión en los metros finales para transformar ese dominio en situaciones claras.

Vicente Poggi salta bien alto y le comete falta al arquero santafecino Matías Budiño. Maru Mena / MDZ

A los 22 minutos, el Tomba tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Antonio Guerrero desbordó por la izquierda y encontró a Vicente Poggi, quien tocó hacia el medio para Santiago Martínez. El delantero quedó frente al arco vacío, pero definió de manera defectuosa y le permitió al arquero rival reaccionar a tiempo para evitar el gol.

Cinco minutos más tarde, Godoy Cruz volvió a generar peligro. Martínez ingresó al área por la derecha y metió un centro rasante que Willian Riquelme no alcanzó a conectar. La pelota cruzó toda el área y, cuando aparecía Guerrero por el segundo palo, un defensor de Colón logró despejarla al córner.

A los 42 minutos, el Sabalero encontró el gol a través de Alejo Toledo, quien definió por encima de Juan Strumia. Sin embargo, la conquista fue anulada de inmediato por posición adelantada, luego de que el asistente levantara la bandera.

El gol de Vicente Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz

Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al empate sin goles, Godoy Cruz encontró el premio en el minuto 45. Martínez envió un centro desde la izquierda que el arquero de Colón no pudo despejar con comodidad. El rebote quedó servido para Vicente Poggi, quien definió de primera con un puntazo y puso el 1 a 0 para el conjunto mendocino.

Gol de Vicente Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz ante Colón. LPF Play

En el complemento, Godoy Cruz salió decidido a buscar el segundo tanto y a los seis minutos tuvo una buena oportunidad con un potente remate de Felipe Cairus desde afuera del área, que el arquero de Colón logró contener.

El Tomba mantuvo la presión y volvió a acercarse a los 14 minutos. Esta vez fue Willian Riquelme quien probó con una zurda de volea desde media distancia, pero nuevamente respondió con seguridad el arquero del Sabalero.

Nahuel Brunet selló la victoria del Expreso

La insistencia del conjunto mendocino tuvo su premio a los 36 minutos. A partir de una pelota parada, con un tiro libre ejecutado desde la izquierda, Nahuel Brunet apareció por el segundo palo, anticipó a la defensa y empujó la pelota al fondo del arco para marcar el 2 a 0.

"Nahuel Brunet"



Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Colón. pic.twitter.com/51pQz56yn7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

Ya en tiempo adicionado, el defensor de Colón Nicolás Thaller le pegó un patadón de atrás al delantero de Godoy Cruz Axel Rodríguez, Fernando Echenique no dudó y le mostró la roja. Así, el equipo de Iván Delfino se quedó con diez sobre el final del partido.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará justamente a Deportivo Morón, en un duelo clave para sus aspiraciones. En principio, el encuentro se disputará el domingo 20 de septiembre a las 15.30 en el estadio del Gallito. La ilusión está intacta y el Expreso ya tiene un nuevo objetivo: seguir acortando la distancia con los punteros.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Colón