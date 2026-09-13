Godoy Cruz se juega mucho más que tres puntos ante Colón de Santa Fe en el Feliciano Gambarte

El Tomba recibe al Sabalero desde las 18 por la fecha 29 de la Primera Nacional, en un duelo clave por la pelea de arriba.

Godoy Cruz Antonio Tomba afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la recta final de la Primera Nacional. El Tomba recibirá a Colón de Santa Fe desde las 18, en el Feliciano Gambarte, con Fernando Echenique como árbitro y transmisión de LPF Play.

El encuentro correspondiente a la fecha 29 tendrá además un condimento especial: apenas un punto separa al Expreso del Sabalero en la tabla, mientras que el conjunto mendocino está a ocho unidades del líder Ferro. Por eso, una victoria puede significar mucho más que sumar tres puntos para cualquiera de los dos.

El Tomba llega en levantada El delantero Axel Rodríguez sería titular en Godoy Cruz. Maru Mena / MDZ El equipo dirigido por Pablo De Muner atraviesa un buen momento y buscará prolongar su recuperación. Godoy Cruz viene de golear 3-0 a San Telmo en el Gambarte y luego consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a San Miguel como visitante, resultados que le permitieron volver a meterse de lleno en la pelea de los primeros puestos.

Sin embargo, el entrenador tendrá una baja importante para este compromiso. Martín Pino, goleador del equipo, fue expulsado en la fecha anterior y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, De Muner se verá obligado a realizar al menos una modificación respecto del equipo que consiguió la victoria en Buenos Aires.

Colón busca cortar su caída por Iván Delfino para visitar a Godoy Cruz.



Vamos nosotros #SomosSantaFe pic.twitter.com/xldMEhdhHm — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 12, 2026 El presente del Sabalero es diferente. Después de mantenerse durante buena parte del torneo en la zona alta, Colón viene de sufrir dos derrotas consecutivas: cayó 1-0 frente a Racing de Córdoba y luego perdió 2-1 contra Deportivo Morón. El equipo santafesino necesita recuperarse para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares.