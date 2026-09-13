Con uno menos, el Manchester City de Enzo Fernández ganó el clásico ante United y mantiene su puntaje ideal

El Manchester City le ganó 1-0 como visitante al Manchester United , por la cuarta fecha de la Premier League , y se mantiene con puntaje ideal. El único gol para los Citizens, que contaron con el mediocampista argentino Enzo Fernández entre sus titulares, lo hizo el delantero noruego Erling Braut Haaland.

El encuentro comenzó muy cuesta arriba para el Manchester City , ya que a los 23 minutos de la primera mitad se quedó con uno menos por la roja directa al inglés Phil Foden, quien le dio una fuerte patada desde el piso al portugués Bruno Fernandes.

El Manchester United , por su parte, tuvo situaciones clarísimas a través de Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, pero ambos remates dieron en el palo del arco defendido por el italiano Gianluigi Donnarumma.

El Manchester City no se dio por vencido pese a lo complicado que estaba el partido y consiguió ponerse en ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo a través de Haaland, quien definió solo dentro del área chica tras un preciso buscapié del croata Josko Gvardiol.

En un principio el gol había sido anulado por offside, pero después de la revisión en el VAR se comprobó que estaba habilitado, por lo que se terminó convalidando la anotación.

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Los "Citizens" incluso pudieron haber aumentado la ventaja a los 23 minutos con un remate desde la medialuna del área de Enzo Fernández, pero el arquero del United, el belga Senne Lammens, se lució con una gran estirada y la pelota dio en el palo.

Los "Red Devils", que contaron con la titularidad del defensor argentino Lisandro Martínez, tuvieron la más clara en el último minuto con un mano a mano en el que Donnarumma le tapó un remate clarísimo al camerunés Bryan Mbeumo.

La extraordinaria atajada de Donnarumma sobre la hora

SI MANCHESTER CITY SE QUEDÓ CON EL DERBY VS. UNITED EN OLD TRAFFORD ES POR ESTA SALVADA AGÓNICA DE DONNARUMMA. IMPACTANTE. Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FEqtiJIBqr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

Con este resultado, el City llegó a los 12 puntos y se mantiene con puntaje ideal en la Premier League, mientras que el United está decimotercero con solo cuatro unidades.

En la próxima fecha, el Manchester City recibirá al Sunderland. El United, por su parte, visitará al Fulham en busca de la recuperación.

En el otro partido que se llevó a cabo este domingo en la Premier League, el Brighton goleó 5-0 como visitante al Coventry City y llegó a los siete puntos para colocarse cuarto en la tabla.