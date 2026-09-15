Confirmaron el primer caso de chikungunya antes de que empiece la primavera y analizan más pacientes

Argentina confirmó el primer caso de fiebre chikungunya de la temporada 2026-2027 , según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). El contagio fue registrado en el departamento de Orán, en la provincia de Salta, mientras que otros cuatro casos continúan clasificados como probables.

El reporte epidemiológico también señala que 17 casos fueron descartados y otros 80 permanecen en estudio . Ante el antecedente reciente de circulación de chikungunya en el país, se recomendó mantener una vigilancia intensificada para detectar de manera temprana posibles nuevos focos de transmisión.

El primer diagnóstico confirmado de la temporada 2026-2027 corresponde al departamento de Orán, en el norte de Salta. Además del caso positivo, el BEN mantiene cuatro casos bajo la clasificación de probables en los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta.

El reporte contabiliza otros 17 que ya fueron descartados, mientras que 80 continúan en estudio para determinar su situación.

El Boletín Epidemiológico Nacional también presentó los últimos datos sobre la situación del dengue durante la temporada 2026-2027 . A diferencia de lo informado sobre chikungunya, no se registraron nuevos casos de dengue en el país . El reporte sostiene que se mantiene un escenario de bajo riesgo y continúa la interrupción de la transmisión viral autóctona.

Desde el comienzo de la temporada fueron notificados 480 casos sospechosos de dengue. De ese total, solamente dos fueron confirmados y ambos correspondieron a personas con antecedentes de viaje a Brasil. Otros seis casos fueron clasificados como probables. Además, 298 fueron descartados y 174 permanecen en estudio, según los datos difundidos por el BEN.

Recomiendan mantener la vigilancia ante posibles nuevos focos

La confirmación del primer caso de chikungunya de la temporada coloca el foco epidemiológico en Salta, donde también se concentran los cuatro casos que todavía permanecen clasificados como probables. El BEN recomendó sostener la vigilancia intensificada debido al antecedente reciente de circulación de fiebre chikungunya en el país.