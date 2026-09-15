Debuta el TramBus en Buenos Aires: qué calles cambian de sentido desde este martes

Caballito y Almagro tendrán desde este martes cambios en la circulación, nuevas restricciones de estacionamiento y modificaciones en el recorrido de la Línea 2 de colectivos como parte de la adecuación de la red vial para la llegada del TramBus a la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas afectan distintos tramos de avenida La Plata, Quito, avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Mármol y Pringles . Algunas arterias pasarán a tener sentido único , mientras que un sector de Hipólito Yrigoyen quedará habilitado para circular en ambas direcciones .

Los cambios forman parte de las obras para la T1, la primera línea del TramBus , cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026. El nuevo servicio eléctrico sobre neumáticos conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante un recorrido de 20 kilómetros. La línea tendrá carriles exclusivos y preferenciales, además de conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Uno de los principales cambios que comenzarán a regir corresponde a las reglas de estacionamiento y detención de vehículos.

La implementación del nuevo esquema también modifica la circulación en cinco arterias de Caballito y Almagro.

Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, pasará a tener sentido único hacia Rivadavia . Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá una única mano en dirección a Muñiz.

. Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá una única mano en dirección a Muñiz. Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen , quedará con sentido único hacia Yrigoyen. En tanto, Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia , tendrá una única dirección hacia Rivadavia.

, quedará con sentido único hacia Yrigoyen. En tanto, , tendrá una única dirección hacia Rivadavia. El tramo de Hipólito Yrigoyen comprendido entre Muñiz y Mármol pasará a tener doble sentido de circulación .

. La Línea 2 de colectivos también tendrá modificaciones. El servicio circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual.

Los cambios continuarán en octubre. Según informó el Gobierno porteño, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón, por su parte, quedará habilitada únicamente en dirección norte-sur.

Cómo será la primera línea del TramBus porteño

La T1 tendrá 20 kilómetros de recorrido y paradas cada 500 metros. Atravesará Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo hasta llegar a Aeroparque. Permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz. También tendrá conexiones con los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

Durante las horas de mayor demanda está prevista una frecuencia de un servicio cada cuatro minutos. Las proyecciones oficiales indican que recorridos que actualmente superan los 90 minutos podrán completarse en menos de una hora.

El sistema utilizará vehículos eléctricos fabricados en Argentina y no requerirá infraestructura ferroviaria. Las unidades contarán con sistemas de monitoreo de conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, cámaras, GPS y posicionamiento satelital.