Caos en avenida Lugones: qué carriles están cerrados y cuándo volverán a habilitarlos

La avenida Lugones volvió a registrar importantes demoras este martes por la mañana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires , debido al cierre de dos de los cinco carriles en la curva de conexión con la avenida General Paz . La restricción se debe a las obras realizadas por Metrogas en la zona.

El corte parcial genera además una fuerte congestión en la avenida General Paz , uno de los principales accesos a la Ciudad, especialmente durante la hora pico de la mañana.

La empresa Metrogas realizó trabajos de mantenimiento sobre la red de gas ubicada debajo de la avenida Lugones , a la altura de la calle Calsadilla. Las tareas incluyeron la renovación de un caño de alta presión. La obra principal comenzó durante la noche del viernes y finalizó a última hora del domingo . Luego, la compañía avanzó con el relleno y cierre definitivo del pozo, que tenía aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Según informaron fuentes vinculadas a los trabajos, el lunes por la noche terminó el hormigonado del pozo. Ahora resta esperar el tiempo de fraguado necesario para que la zona pueda volver a ser transitada con normalidad.

Al comienzo de las obras habían sido cerrados tres de los cinco carriles disponibles. Sin embargo, Autopistas Urbanas (AUSA) pudo reacomodar el señalamiento y liberar uno de ellos, por lo que actualmente permanecen restringidos dos carriles.

De esta manera, tres carriles quedaron habilitados para la circulación, mientras que el sector donde se encontraba el pozo reparado permanece afectado por los trabajos.

¿Cuándo volverá a habilitarse completamente Lugones?

La previsión es que durante el transcurso de este martes quede liberada completamente la circulación en el sector afectado. Metrogas informó que coordinará con AUSA la habilitación final del tramo una vez que se cumplan las condiciones necesarias para que pueda volver a circular el tránsito.

Hasta entonces, se mantienen las demoras en Lugones y las complicaciones en la avenida General Paz, especialmente durante los horarios de mayor circulación.