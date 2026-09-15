"No quedó absolutamente nada": las impactantes imágenes del incendio en el edificio de Recoleta

Las imágenes tomadas en el interior del edificio de 13 pisos que se incendió este lunes por la mañana en Recoleta permitieron observar la magnitud de los daños provocados por el fuego. El departamento donde se habría iniciado el foco quedó completamente destruido, mientras que las llamas y el humo también afectaron los pasillos del inmueble.

El incendio comenzó minutos después de las 6 en un departamento ubicado en el cuarto piso del edificio de avenida Callao 1755 , casi en la esquina con avenida Presidente Quintana. Cuatro personas fueron asistidas en el lugar y otra debió ser trasladada al Hospital Rivadavia por inhalación de humo, según informó el SAME.

Luego de que los bomberos lograran controlar el fuego, las imágenes mostraron paredes completamente ennegrecidas, sectores cubiertos de hollín y ambientes destruidos. Desde el móvil de LN+ describieron el estado en que quedó la propiedad: “Completamente destruido, el fuego arrasó absolutamente todo” .

Las grabaciones también permitieron observar los daños provocados por el humo y las llamas en distintos sectores del inmueble. “No quedó absolutamente nada. Destruido”. Según las primeras reconstrucciones, el fuego habría comenzado en el living comedor del departamento, ubicado en el contrafrente del cuarto piso . Posteriormente, las llamas avanzaron hacia las habitaciones y alcanzaron los pasillos del edificio.

Las primeras pericias apuntan a que el incendio podría haberse iniciado por un desperfecto eléctrico , posiblemente relacionado con una estufa . De todos modos, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades luego de completar los estudios correspondientes para establecer con precisión cuál fue el origen del fuego.

El siniestro generó una importante cantidad de humo dentro del edificio, por lo que los residentes fueron evacuados de manera preventiva mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Los videos se viralizaron rápidamente X: @Hechosanderecho

El operativo de Bomberos y el SAME

Hasta el lugar se desplazaron seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas de Bomberos de la Ciudad. También participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad y personal del Grupo Especial de Rescate (GER). El operativo contó con cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando.

Para combatir el incendio, los bomberos instalaron una escalera en dirección al balcón del departamento afectado y desplegaron una línea divergente de 63 milímetros. Durante el procedimiento, dos mujeres permanecieron junto a los efectivos en la terraza del edificio mientras esperaban que se disipara el humo para poder descender de manera segura.

Cuándo lograron controlar el fuego

Los bomberos lograron dominar las llamas alrededor de las 7.30. Después de controlar el incendio, continuaron las tareas dentro del edificio para inspeccionar los distintos pisos y asistir a los vecinos afectados. Como consecuencia del operativo de emergencia, el tránsito sobre avenida Callao permaneció interrumpido durante las primeras horas de la mañana.

La investigación deberá determinar ahora las causas exactas del incendio y establecer cómo se inició el fuego que provocó la destrucción total del departamento.