Tras el incendio en Recoleta, vecinos temen volver al edificio: sigue sin gas ni luz

El incendio en Recoleta que este lunes obligó a evacuar un edificio de 14 pisos dejó cinco personas asistidas y una postal de incertidumbre entre los vecinos. Aunque el inmueble de avenida Callao 1755 ya fue habilitado para el ingreso, todavía permanece sin gas y funciona con luz de emergencia.

El episodio comenzó cerca de las 6 de la mañana en un departamento del cuarto piso, ubicado en el contrafrente del edificio, casi en la esquina de Presidente Quintana. Según relató Laura Rizzo, administradora del consorcio, el fuego se habría iniciado en el sector del living y generó una importante cantidad de humo.

“Todo el edificio fue evacuado rápidamente por los bomberos”, explicó. Cuatro personas recibieron asistencia en el lugar y una quinta fue trasladada al Hospital Rivadavia por inhalación de humo, de acuerdo con la información del SAME.

Aunque los residentes ya pueden volver a sus departamentos, no todos están dispuestos a hacerlo. Pedro Ponce, un vecino de la zona, llegó durante la tarde hasta Callao 1755 para retirar ropa y algunas pertenencias de su pareja, quien había abandonado el inmueble durante la evacuación.

“Ella quedó muy asustada y prefirió no volver por ahora. Después de lo que pasó, no se siente tranquila como para quedarse a dormir acá”, contó. La falta de servicios terminó de reforzar esa decisión: por el momento, el edificio tiene luz de emergencia y continúa sin suministro de gas.

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La administradora explicó que esperan la llegada de las empresas de electricidad y gas para avanzar con la normalización. En el caso del suministro de gas también será necesaria la intervención de un gasista matriculado que revise la instalación antes de restablecer el servicio.

“Estamos esperando que venga la empresa de luz y también la empresa de gas”, señaló Rizzo, quien permanecía durante la tarde en la puerta del edificio junto al encargado. Según indicó, ya cuentan con la habilitación necesaria para comenzar con esos trabajos.

Un importante operativo en pleno Recoleta

Durante la mañana, seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar junto con efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A y personal del Grupo Especial de Rescate. Los bomberos desplegaron una escalera hacia el balcón del departamento afectado y una línea de agua para combatir las llamas. Dos mujeres permanecieron en la terraza junto a los efectivos hasta que el humo se disipó y pudieron bajar de manera segura. El incendio fue controlado alrededor de las 7.30, aunque las tareas continuaron dentro del inmueble.

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El operativo también alteró durante varias horas la circulación en una de las zonas más transitadas de Recoleta. La avenida Callao permaneció interrumpida mientras trabajaban los equipos de emergencia, entre ellos cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando. El humo llegó a sentirse incluso a una cuadra: Josefina Lococco, vecina de Rodríguez Peña y Guido, contó que comenzó a percibir el olor antes de saber qué ocurría.

Ya por la tarde, la escena era diferente. El fuego estaba extinguido, el despliegue se había reducido y el tránsito recuperaba su ritmo habitual. Dentro de Callao 1755, sin embargo, comenzó otra etapa: recuperar los servicios y la tranquilidad necesaria para que todos los vecinos puedan finalmente regresar.