Trabaja cama adentro en Chacras y perdió todo en un incendio: pide ayuda para sus hijos

Todas las semanas María Rosa Cuellar toma un bolsito con algunas prendas, se despide de sus hijos y emprende un largo viaje de cuatro horas hasta Chacras de Coria donde trabaja como empleada doméstica cama adentro. Hace diez días se cumplieron todos sus temores: se incendió su casa, sus chicos se salvaron de milagro y perdieron todo .

"Me estaba preparando para tomarme el colectivo y me llamaron para decirme que se me había prendido fuego todo. Mis hijos saltaron por la ventana con lo puesto, descalzos. Perdimos todo. Tengo un dolor en el pecho. Ahora lo puedo contar pero no podía hablar sin llorar", contó a MDZ la sanrafaelina.

María Rosa tiene siete hijos, los mayores ya tienen su camino armado. La mayor dicente, la segunda es policía y vive Real del Padre, y Santiago tiene su propia casa a dos cuadras de su mamá. Ella viven con los cuatro menores: Lucía de 23, Marcelo de 15, Luciano de 14 y Candelaria de 11, y su nieto de 6 años. Hasta hace unos meses se repartía entre Monte Comán y General Alvear donde vive su expareja.

Los viajes constantes no le permitieron mantener un trabajo estable y cuando terminó el noviazgo también se quedó sin la ayuda económica que recibía de su expareja. Buscó trabajo durante algunas semanas hasta que se decidió a volver a hacer servicio doméstico cama adentro. Llamó a una amiga que vive en Luján de Cuyo y le contó su situación.

"Silvia compartió mi pedido de trabajo en un grupo de WhatsApp del barrio y a la media hora me llamó mi patrona. El lunes siguiente ya estaba trabajando en su casa. Cama adentro no molesto a nadie y ahorro para llevarle dinero a mis hijos. Quiero ahorrar para comprarme un horno y vender comida así puedo estar con los chicos", explicó.

Un pueblo ferroviario

Monte Comán supo ser un pueblo ferroviario pujante. Era la parada obligada de los trenes y pasajeros en el sur provincial. Pero desde hace décadas parece un pueblo fantasma con unos 3.500 habitantes. Muchas maestras viajan todos los días desde la ciudad de San Rafael o General Alvear, los comercios son pequeños y las casas se alquilan por poco dinero porque no hay demanda.

No hay industria, no hay galerías de compras, no hay grandes terratenientes. La mayoría son empleados estatales y los que no encuentran trabajo no tienen otra opción más que irse del pueblo.

Ingreso a Monte Comán Archivo MDZ

María Rosa no se fue. Su casa era una antigua casa del ferrocarril, calculan que tenía 100 años. En esa casa crió a sus siete hijos y los escuchó correr por los pisos de pinotea mil veces. En los últimos años ella compartía la habitación más grande con los tres niños más chicos y otra habitación era para Lucía y su hijo. El resto de la vivienda estaba compuesta por una cocina, un comedor grande, una galería y un baño que estaba afuera.

El plan de María Rosa no era irse a trabajar lejos de sus hijos, pero no tuvo opción. Como único sostén de familia tenía que pensar en lo mejor para los chicos. "Yo trato de que tengan todo. Marcelo estudia inglés y Candelaria juega hockey. Nunca les faltó nada", dijo.

Monte Comán es un distrito de San Rafael. Archivo MDZ

El día del incendio

El sábado 5 de septiembre un incendio consumió la casa de María Rosa ubicada sobre la ruta nacional 146 en las inmediaciones a Lima. El parte policial indica que la llamada de advertencia ingresó al 911 a las 8.40 y que los bomberos fueron los primeros en llegar.

Las llamas tomaron por completo la viviendas y consumieron todo los que había en su interior: electrodoméstivos, muebles, camas, ropa, roperos, las carpetas de la escuela, cajas con fotografías, los pisos y la estructura de la casa. No quedó nada.

El fuego consumió la casa de Rosa y se quedaron sin nada. Gentileza

Los bomberos trabajaron para extinguir el fuego y enfriar los restos. Los vecinos vieron salir a los chicos por las ventanas. Todavía se investiga el origen del incendio. María Rosa descarta una falla eléctrica porque hizo cambiar toda la instalación el año pasado, pero por el momento eso está en un segundo plano de preocupación.

Reconstruirse desde la cenizas con la ayuda de todos

María Rosa cumplió 52 años el 11 de septiembre pero este año no hubo festejo. Sus energías están puestas en reconstruir su hogar. Provisoriamente ella y sus hijos están viviendo en la casa de su hijo Santiago.

El primero en brindar asistencia el Municipio de San Rafael. "A las pocas horas del incendio, yo todavía no había llegado de Mendoza y trajeron en una camioneta colchones, camas y frazadas para todos", contó.

A las pocas horas del incendio la municipalidad envió colchones y camas. Gentileza

Después llegó la organización y la solidaridad de cientos de personas que ni siquiera conocen en persona a la familia. Natalia Camenforte, la empleadora de María Rosa, empezó una cadena que se viralizó en horas. A la par, los amigos del colegio de María Rosa también organizaron colectas y donaciones.

En la primera entrega recibieron camperas, mochicas, útiles escolares, zapatillas, ropa de cama y dinero con el que compró un lavarropas, una heladera, una plancha y tres bicicletas que los chicos usan a diario para ir a la escuela.

"Estoy muy agradecida con todos. Tengo las facturas de todo porque quiero después agradecerle a cada uno que ayudó", prometió la mujer.

Incendio en Monte Comán. Gentileza

La comuna, además va ayudar a la familia con una solución habitacional de 40 metros cuadrados. El municipio entrega parte de los materiales de la obra gruesa por etapa y María Rosa tiene que poner la mano de obra y la cosntrucción fina.

La idea es comenzar cuanto antes con la construcción de la platea porque ya tiene el hierro y 60 bolsas de cemento. En una segunda etapa tiene que levantar las paredes y finalmente, el techo. Una persona le donó el ripio y un vecino albañil le va a cobrar muy poco por hacer la primera parte. "Es un baño, una cocina y una pieza. Con eso nos vamos a acomodar", dijo confiada María Rosa.

Donaciones

Todas las personas que quieran sumarse para que María Rosa pueda construir su casa pueden coordinar donaciones al WhatsApp +54 9 2604 26-7494 o directamente hacer su donación al alias: puro.real.acatar.mp

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