Lunes con heladas en Mendoza: dónde se esperan las mínimas más bajas

El frío seguirá durante la mañana en Mendoza, con registros bajo cero en distintos oasis. Por la tarde, la máxima llegará a 18°.

Las heladas volverán a sentirse este lunes en distintos sectores productivos de Mendoza.

La semana arranca con una mañana muy fría en Mendoza, aunque durante la tarde se va a notar una mejora. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes estará algo nublado, con vientos leves del noreste y una mínima general de 1°.

Con el correr de las horas la temperatura irá subiendo y la máxima llegará a 18°. En el Gran Mendoza se espera una jornada más agradable después del mediodía, pero temprano todavía habrá que abrigarse bastante.

La principal atención estará puesta en las heladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó heladas moderadas durante la madrugada, con temperaturas bajo cero en diferentes zonas productivas de Mendoza.

La mañana arrancará fría en Mendoza, aunque por la tarde la temperatura subirá hasta los 18°. Alf Ponce Mercado / MDZ En el oasis Norte y Este se esperan mínimas de entre -1° y -3°, mientras que en el Valle de Uco los registros podrían ser todavía más bajos, entre -4,5° y -2°. En la cordillera, por su parte, se espera poca nubosidad y sin fenómenos importantes.