Pronóstico: después del fin de semana frío, así estará el tiempo este lunes en Mendoza

El que pasó fue un fin de semana en donde el frío, la lluvia y hasta la nieve fueron los protagonistas. Así estará el tiempo en el arranque de la semana.

El viernes ingresó un frente frío en la provincia de Mendoza donde la lluvia fue la protagonista. El sábado fue uno de los días más frescos de las últimas semanas, donde nevó en el Gran Mendoza. Este lunes el tiempo mejorará considerablemente y los días frescos ya empezarán a quedar atrás.

Si bien la mínima será de 1 grado, la máxima llegará a los 15° este lunes e irá aumentando con el correr de los días. El cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El martes la máxima escalará hasta los 18 grados para ya subir de forma progresiva y el fin de semana próximo acercarse a los 30 grados, ya más cerca de la primavera que del invierno como lo fue el que pasó.