Representan al país, pero el Estado los margina: los números del financiamiento al atleta argentino

Mientras la provincia de Santa Fe se viste de gala para albergar la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos (ODESUR) 2026 , la realidad del deporte de alto rendimiento en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con una delegación de 658 representantes oficializada por el Comité Olímpico Argentino (COA) , la ilusión colectiva oculta una constante: el esfuerzo monumental e individual de los atletas para llegar a competir, enfrentado a una presencia estatal que suele limitar su apoyo económico pero reaparece oportunamente en las fotos tras el éxito consumado.

Un relevamiento de números realizado a partir de los datos públicos del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) pone en evidencia el fuerte impacto del ajuste sobre los atletas nacionales a pocos días del inicio de la cita suramericana en septiembre de 2026. Desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la nómina de deportistas becados por el Gobierno nacional sufrió una reducción del 35,28%, pasando de 1.247 representantes beneficiados en 2024 a tan solo 807 en 2026, lo que dejó a un total de 440 atletas sin su asignación mensual.

Frente a esta quita de coberturas, las autoridades oficializaron una actualización económica lamentable y parcial para amortiguar la situación del sector. Mediante la Resolución 139/2026 de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el ENARD confirmó un incremento del 8% en los montos de las becas, el cual rige desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

Aunque en términos reales las asignaciones muestran un incremento porcentual promedio respecto al cierre del gobierno de Alberto Fernández en 2023, las cifras absolutas continúan siendo muy ajustadas frente a las exigencias de la alta competencia profesional.

El organismo de composición mixta integrado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y el Comité Olímpico Argentino (COA) organiza sus estipendios según el nivel y alcance de las competencias. Para quienes se ubican en la cima del alto rendimiento, la categoría "Olímpica, Paralímpica y Mundial" otorga el estipendio más elevado, destinado a medallistas de los últimos Juegos Olímpicos, con una asignación mensual de $1.835.460 .

Diseño de Juan Ignacio Saltiva

Un escalón por debajo se encuentran las becas destinadas a los atletas de rango continental dentro del esquema Panamericano y Parapanamericano. En este segmento, los deportistas que se consagraron con una medalla perciben un monto mensual de $1.023.408, mientras que aquellos asignados por sus logros relevantes o proyección directa a medalla reciben una suma de $874.800.

Finalmente, el programa busca respaldar las etapas formativas a través de las líneas orientadas al desarrollo de las nuevas promesas del deporte nacional. La categoría "Joven Talento Olímpico" contempla un haber mensual de $436.839 para sus deportistas, en tanto que la nómina correspondiente a "Joven Talento Panamericano" percibe un total de $367.092.

COA

La voz de los referentes: del "Maligno" Torres a Las Leonas

El descontento y las dificultades cotidianas han sido expuestos en los últimos meses por los propios protagonistas de las hazañas internacionales.

José "Maligno" Torres (Medallista de Oro en París 2024) explicó las complejidades de autosustentarse en el deporte individual y la diferencia presupuestaria regional: "Hoy es muy complicado vivir del deporte, la gran mayoría debe tener un trabajo paralelo... El Gobierno actual bajó un poco el apoyo, literalmente. Un atleta con podio panamericano en Chile está cobrando cerca de 2.000 dólares, casi el doble de lo que cobro yo siendo campeón olímpico." José "Maligno" Torres (Medallista de Oro en París 2024) explicó las complejidades de autosustentarse en el deporte individual y la diferencia presupuestaria regional: "Hoy es muy complicado vivir del deporte, la gran mayoría debe tener un trabajo paralelo... El Gobierno actual bajó un poco el apoyo, literalmente. Un atleta con podio panamericano en Chile está cobrando cerca de 2.000 dólares, casi el doble de lo que cobro yo siendo campeón olímpico."

Victoria Sauze y María José Granatto (Las Leonas): Tras consagrarse campeonas del mundo, las referentes de la Selección Femenina de Hockey sobre Césped alzaron la voz respecto a la insuficiencia del aporte estatal para cubrir el costo de vida básico y los viajes de preparación. Victoria Sauze y María José Granatto (Las Leonas): Tras consagrarse campeonas del mundo, las referentes de la Selección Femenina de Hockey sobre Césped alzaron la voz respecto a la insuficiencia del aporte estatal para cubrir el costo de vida básico y los viajes de preparación.

La crisis estructural trasciende lo económico. En su reciente paso por la redacción de MDZ, el periodista José Montesano relató que en el CeNARD los integrantes del seleccionado masculino de vóley finalizaron un entrenamiento sin acceso a agua caliente para ducharse. En la misma línea, la delegación del equipo de vóley sentado debió recurrir a colectas independientes para financiar su pasaje al campeonato mundial.

MDZ

El contraste resulta ineludible: mientras los deportistas argentinos continúan subiéndose a los podios internacionales a fuerza de convicción y trabajo personal, las herramientas para asegurar su preparación se reducen año tras año. Con la llama continental encendida en Santa Fe, la discusión sobre la financiación deportiva vuelve al centro de la escena nacional.