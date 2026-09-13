Quién es la argentina que ganó el bronce en los Juegos Suramericanos y logró la primera medalla para el país

La nadadora santafesina Romina Imwinkelried conquistó la medalla de bronce en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas.

Con este logro en el Lago del Parque del Sur, la atleta local inauguró el medallero para la delegación argentina.

La natación de aguas abiertas le dio la primera gran alegría al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ante el aliento constante del público local en el Lago del Parque del Sur, la santafesina Romina Imwinkelried se subió al podio tras completar los 10 kilómetros en un tiempo de 1h 57m 04s 5/10, quedando a solo 6.3 segundos del primer puesto.

La prueba de altísimo nivel internacional consagró a la brasileña Ana Cunha —campeona olímpica en Tokio 2020— con la medalla de oro, mientras que su compatriota Viviane Eichelberger se adjudicó la medalla de plata (1:57:01.9).

COA Con 32 años y en su segunda participación suramericana, Imwinkelried sumó otro logro hito a su trayectoria, que ya contaba con una medalla de plata en Cochabamba 2018, un oro en los Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023 y un cuarto puesto en los Panamericanos de Lima 2019.

“Estoy muy feliz de poder aportar la primera medalla a la delegación argentina. Un orgullo y un privilegio poder hacerlo de local acá en Santa Fe. Muy contenta y... ¡vamos Argentina!”, declaró la nadadora tras la premiación.

Resultados de la delegación argentina en aguas abiertas El desempeño albiceleste en el Parque del Sur dejó balances muy positivos y cerca de los puestos del podio: